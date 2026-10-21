YENİ Parti Lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında fon skandalına değindi ve “6 Şubat Maraş depremi 100 milyar dolardı fon depremi 110 milyar dolar” dedi. Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, SPK Başkanı Mahmut Sütcü, Kamu Denetim Kurumu Başkanı ve SPK eski Başkanı Ömer Gönül ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’i görevden almak için 34 gün beklenmesini de eleştirdi.

MİKROPLA TOPLANTI

“Pislik parçalarından akıyor ama Erdoğan bunları görevden alamıyordu, çünkü kiminle ilişkisi olduğunu ifşa edecekti. Dün akşam üçünü görevden aldı, düne kadar neredeydin küçük enişte? 6 kez SPK Başkanı ile mikropla fon toplantısına girdi” dedi.

2027 yılı bütçe teklifi ile ilgili iktidara tepki gösteren Özgür Özel “Bu bütçeden 87 milyona asla refah çıkmaz. AK Parti’nin kara düzenini sürdürmek için yapılan bir devam bütçesidir bu. 2026 yılı kötüydü, 2027 yılı çok daha kötü olacak. Bu iktidar gitmeden her günümüz bir öncekinden daha kötü olacak” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI FIRLADI

Özel, faiz ödemelerinin yüzde 45 artarak 3 trilyon 975 milyar liraya, bütçe açığının ise 3.9 trilyon liraya ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Özel, “Her 100 liralık verginin 20 lirası doğrudan faiz ödemesine gidecek” diye konuştu.

YÖNETİM KABİLİYETİ

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Yönetim kabiliyeti ortadan kalkmış, her tarafında görevi kötüye kullananlar, paraları alıp kaçanlar. Çürütmüşler memleketi.”

‘Otoparkı tahsis edeni İBB Başkanı yapacaklar’

Özel, İstanbul’daki sel sırasında Fatih’te elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın ölümünü de gündeme taşıdı. Özel, olayın yaşandığı otoparkın AKP’li Fatih Belediyesi tarafından bir cemaate usulsüz şekilde tahsis edildiğini söyledi. iddia etti. Özel, “O belediye CHP’li olsa başkan ve tüm ekibi içeri konurdu” diye konuştu. Özel, açıklamasının sonunda Fatih Belediye Başkanlığı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin bir iddia daha ortaya attı. “O otoparkı tahsis eden belediye başkanını İBB Başkanı yapma niyetli bunlar” dedi.

“Bu beyefendinin evinden tam 62 daire parası çıktı”

Özel, Esenyurt kayyumunun göreve getirdiği Yusuf Ulutaş’ı anlattı. “Tayyip Bey’le yan yana. Eski Meclis başkanıyla, Milli Eğitim bakanıyla, Özlem Zengin’le yan yana” dedi.