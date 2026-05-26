CHP lideri Özgür Özel'in Ankara'daki bayramlaşma programı belli oldu. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Özel'in 30 Mayıs saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı Binası'nda halkla bayramlaşacağı aktarıldı. Tarih, saat ve yerin verildiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Değerli Ankaralılar, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; bayramın ülkemize barış, huzur ve dayanışma getirmesini dileriz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımlarıyla, Kurban Bayramı’nın 4. gününde gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programımıza tüm halkımız davetlidir." KILIÇDAROĞLU DA '4'ÜNCÜ' GÜN DEMİŞTİ Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne gitmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun daha önce Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 28 Mayıs’ta Genel Merkez’e gitmesi gündeme gelmişti. Ancak program değişmiş ve ziyaret 30 Mayıs’a alınmıştı.

