YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili T24’e açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu’nun aday olmaması için her şeyin yapılacağını belirten Özel, “Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir” dedi.

‘KİMSEYİ KİMSENİN YEDEĞİ İLAN ETMİYORUZ’

Özel konuşmasına, “Ancak şurada hassas bir şey söyleyeyim. İlk günden beri söylüyorum. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey kendisi 'Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum' demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu an kendisi aday olmayı düşündükçe, hem bizim için, hem gelecek cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek” ifadeleriyle devam etti.

YAVAŞ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Özel, Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ve tartışmalara neden olan görüşmeyle ilgili de konuştu. Özel şu ifadeleri kullandı:

“Buradan böyle siyasi mühendislik veya koskoca toplumun yüzde 60'ı Mansur Yavaş'ın gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı olabileceğini söylüyorken, Mansur Yavaş’ın bir külliye ziyaretinden böyle özgüvensiz, 'AK Parti'ye geçecek' diyen de var, 'adaylıktan çekilecek' diyen de var. 'Erdoğan tam onu CHP'nin kuruluş gününde çağırdı' diyen de var. Yani ondan sonra bunların tamamını ben özgüven eksikliği olarak görüyorum. Sonuçta bu süreci, herkes kendi sürecini yönetiyor. Biz de kendi sürecimizi yönetiyoruz. Bir şekilde o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Öyle Erdoğan dokuzuna değil, otuz dokuzuna randevu verse sonuçta sandıkta milletin dediği olacak.