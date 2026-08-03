CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu. YENİ Parti'nin kurulmasının ardından diğer partilerle ilişkilerinin nasıl olacağı merak edilirken YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği üzerinden AKP ve CHP'nin ilk iş birliğini açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk olan Özel, YSK'da Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilci bulundurma hakkını hatırlattı. Bu konuda YSK'ya başvuru yaptıklarını belirten Özel, sadece iki partinin karşı çıktığını açıkladı.

HERKES SAVUNUYOR CHP VE AKP KARŞI ÇIKIYOR

Özel, "AKP ve CHP, bizim YSK'ya üye vermemize karşı çıktı. MHP, DEM ve diğer partiler bizi destekledi" ifadelerini kullandı.

Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

"YSK'da en yüksek oy alan 4 parti gözlemci bulundurabildiği gibi, Meclis'te grubu bulunan partiler de bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik. CHP'nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış, Hadimi Beyi hemen azletmişlerdi. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya. Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor. AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı, bizim orada görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti ile CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken, AK Parti ile CHP neden karşı çıkıyor?"