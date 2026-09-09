YENİ Parti lideri Özel, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"- Üsküdar'da demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu. "Bunu da yapamazlar" dediğiniz her şeyi yapıyorlar. Seçimler anlamında en utanç vericisi yaşandı. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

- İlk önce belediye başkanımız tutuklandı, sonrasında 5 Ağustos günü seçim yapıldı. O seçim CHP adayı kazandı. 4 kişi taraf değiştirmişti, AK Parti'ye aldılar. Seçim sonucuna AK Parti itiraz etti, mahkeme seçimleri yeniledi. Kazandığımız seçimi iptal ettiler. İkinci kez yapılırken 2 kişiyi tutukladılar ki oy kullanamasınlar. Ayrıca partinin içindeki bir takım kişilerle pazarlık yaptılar. Son turda iki kişi daha taraf değiştirdi.

- Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmedi aslında. Sinem Dedetaş seçilmiş belediye başkanı. Şu anda tutukluluk tedbiri sebebiyle görevden geri çekildi yerine vekili AK Parti'den seçildi. Ama "Özgür Bey seçime kadar AK Parti'de" deseniz ve iddiaya girsek iddiayı siz kazanırsınız.

- Hangi savcı yargılayacak suçsuz bulacak Sinem Dedetaş'ı ya da tutuksuz yargılanmasına cevap verecek? Yaptıkları iş hem bugün için haksızlık hem de belediye başkanlarının yıllarda içeride kalmasına sebep oluyor.

- Topluma algıyı Üsküdar AK Parti'ye geçti diye yerleştiriyorlar. Hakim Sinem Dedetaş lehine karar vermeye kalksa o hakimi sürecekler. Geleceğini karartacaklar."

İBB'DE DE YAŞANIR MI?

(İBB'de de aynı süreç işler mi?) Bu işin gidişatına bakıldığında, çünkü sürekli İstanbul'da belediye meclisini oluşturan arkadaşlarımıza operasyonlar yapılıyor, böyle bir işin seyrinin adım adım oraya gittiğinin bir erken tespitidir. Üsküdar'a yaptığını diğer belediyelere de yapmasının önünde ne engel var?"

MANSUR YAVAŞ ERDOĞAN İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel şu ifadeleri kullandı:

"- Benim haberim var. Mansur Bey, bir takım yatırımlar için randevu istemişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır. Son görüşmemizde böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Mansur Bey'den şüphem olmaz."

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Görüşme ile ilglili Mansur Yavaş resmi X hesabından bir açıklama yaptı. Erdoğan Dijital Medya'nın gönderisini alıntılayan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.

Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.

Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."