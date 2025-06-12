CHP lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretlerinin hala sürdüğünü belirten Özel, tüm siyasi partilerden de destek mesajı ve telefonu aldıklarını söyledi.

"KİMSE YARGILANAMAZ DEĞİL"

Özel, cenaze için konuştu. Soruları yanıtlayan CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye buradaydı. Bu çok kıymetliydi. Yaşayan Cumhurbaşkanlarımızdan siyasi parti liderlerimizden taziye telefonları aldım. Buradan siyasi çıkarımlar yapmak kolay değil. Manisa %60 oy verdiği başkanının cenazesinde %100 ile bir kucaklaşma yaşadı. Burada büyük siyasi beklentiler içinde değiliz ama şunu da kimse unutmasın; Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama her bahar bir çiçek açtıktan sonra başlar.

"ADAET BAKANI İLE BU SABAH GÖRÜŞTÜM"

Adalet Bakanımız bugün sabah kendisi de taziye için aradı, kapsamlı bir açıklama yaptı. İki şüphelinin gözaltında olduğu söyleniyordu adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Biz Manisa'nın havasını koklayan, suyunu içen, Ferdi Başkan'ı tanıyan, bu şehrin Ferdi Başkan'a bağlılığını bilen Manisa'nın savcılarının en iyi şekilde nerede ne hata varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz. Onlara emanet, biz takip ediyoruz.

"CAFER MAHİROĞLU'NA YAKALAMA KARARI HALKA YAPILAN BASKIDIR"

Aziz İhsan Aktaş'ı serbest bıraktılar. Suç ve soruşturma var ama iftira atılanlara soruşturma başlatıyorlar. Aktaş, 'anladığım kadarıyla' diye başlıyor ifadesine. Bu sözler üzerine yakalama kararı çıkarmak doğru değil. Halk TV'ye yapılan bu soruşturma değil. Doğrudan susturmaya yönelik ve halka yönelik bir baskıdır bu yapılan."

Ümit Özdağ’ın geçen davasında vardım, cenazeden dolayı katılamadım. Tutukluluğunun devamının asla kabul etmiyoruz. Dilerim hak ettiği gibi beraat eder. Bir genel başkanın 1 dakika gözaltında olması bile kabul edilemez. Yeni duruşmada bulunmak isterim.

"ERDOĞAN YANLIŞ BİR HAREKET YAPMIŞ"

Gaziosmanpaşa başkanın Hakan olduğunu söylüyor. Hakan'ın vekili neden AKP'li olsun? AKP'li belediyeye böyle bir şey olsun bakın bakalım Özgür Özel nasıl yapıyor. Buradaki en kötü, en yanlış işi Erdoğan yapmıştır. Tebrik telefonu açmış, kutluyor. Yargının bu kadar baskı altında olduğu bir yerde Hakan'ı yargılayan mahkeme, cumhurbaşkanının Gaziosmanpaşa'yı aldık diye kutlama yaptığı yerde Hakan'ı nasıl serbest bırakacak?"