Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kendisi ile görüşmesinin ardından katıldığı Sosyalist Enternasyonal toplantısında 'Free İmamoğlu' yazılı afişle poz vermesine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Erdoğan'a "Bizi yurt dışına şikayet etme. 15 Temmuz'un her yerde darbe olduğunu anlattık. Bize darbe olunca susun, öyle bir şey yok. Darbeden vazgeçeceksin o zaman susacağız. Herkes ettiğini buluyor. Bize ederseniz beterini bulmaya devam edeceksiniz. Bizdeki enerji, inanç bitmeyecek" yanıtını verdi.

Özel, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökçe ve Filiz Kahveci'nin Silivri Cezaevi'ndeki nikahlarında şahit oldu. Özel nikahın ardından açıklamalarda bulundu.

Özel, "Çok hayırlı iş için geldik. Hayırlı işi düşman hukuku uygulanan arkadaşlarımızla beraber bu uğursuz mekanda yapmak zorunda kaldık. İçeride de evlenme cüzdanını takdim ederken Buğra ve Filiz'e milyonların kalbinin burada olduğunu söylemiştim." dedi. Özel şu ifadeleri kullandı:

-Dün akşam 23.50'de aileden sadece iki kişi, genel başkana da milletvekiline de izin yok. Bugün sabah saat 07.30- 8.00 itibariyle hangi akıl egemen olduysa, kim vesile olduysa bu kadarına da şükrediyoruz.

-Hiç olmazsa AK Parti'nin içinde bir vicdanlı ses gitmiş bir şey söylemiş. Aileye izin verelim, nikah şahidi de genel başkan olsun diye. Bugün sabah 09.00 itibariyle bildirildi.

-Cüzdanı tutan eldeki mendildeki yaşlarda boğulsunlar inşallah, bize bu düşman hukukunu uygulayan akıl kimse... Sabah devreye giren vicdana teşekkür, bu düşman hukukunu uygulayan akla da en büyük tepkilerimizi göstermeye devam ediyoruz.

-Bizi burada teslim alamazlar. Zulümlerinde gelinlerin ve annelerin gözyaşlarında boğulacaklar. Ahlaki, psikolojik üstünlük bu.

-İmamoğlu 7 metrelik hücrede göğün 7 kat üstünde büyük bir moralle duruyor. Onu içeride tutanlar Saray'da oturuyorlar ama yerin yedi kat dibindeler o psikoloji içindeler.

Fiziğin, bedenin hapsolması önemli değil biz vicdanlarda dışarıdayız. Elbette bu zulüm son bulacak. Arkadaşlarımız içeri girdikleri gibi alınları açık, başları dik dışarı çıkacaklar.

-Kadriye Kasapoğlu'nun tutuklattılar, suçu İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kullandığı telefon. Bu telefon numarası tüm üyelerin görebildiği numara. Hepimizde olan telefonu bulamamışlar. İçinde yazışma vs. hiçbir şey yok. Arkadaşlarımızın masumiyetine hepimiz kefiliz. Biz tertemiziz, bir kanıt bulamıyorsunuz.

ERDOĞAN'A YANIT

-Bize savaş ilan ettiler. Barış süreci, çözüm süreci başlatanlara sesleniyorum. Bu çatışmaya bitirin önümüze bakalım. Bizimle dayanışma gösterenlere sitem ediyor. Ne oldu ya, bu işler olmasaydı dostum demeye devam ederdin. Sen bozdun ilişkileri. Darbe yanında arkasında duranlara Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan petrol ver, darbenin karşısında duranlara laf et.

-Bizi yurt dışına şikayet etme. 15 Temmuz'un her yerde darbe olduğunu anlattık. Bize darbe olunca susun, öyle bir şey yok. Darbeden vazgeçeceksin o zaman susacağız. Herkes ettiğini buluyor. Bize ederseniz beterini bulmaya devam edeceksiniz. Bizdeki enerji, inanç bitmeyecek.

-Siz zulmettikçe biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi adil, tutuksuz yargılayın diyoruz. TRT'den yayınlayın bütün millet gerçek cevapları duysun. Bomboş dosya, tamamen yalan, yazılamayan iddianame... Hodri meydan. Buna cesaretin yoksa benim Ekrem Başkan'a güvendiğim kadar sen savcıya güvenmiyorsun demektir.

-İhaleye girecek şirket kalmayacak, gireni alıyorlar. İstanbul'da hizmet aksarsa sorumlusu orada. Ekrem Başkan'ı içeriye sokan şeyi özü hizmetlerindeki memnuniyetler. Bugün saldırılan aslında budur. Yapılan hizmetleri yapılamaz hale getirmeye çalışıyorum.