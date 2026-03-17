CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına giden sürecin yıl dönümünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Adalet Bakanı Gürlek'in yaklaşık 450 milyon lira değerindeki gayrimenkul iddialarını "hayal ürünü" ve "algı operasyonu" olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Gürlek’in mal varlığına ilişkin daha önce dile getirdiği iddiaları yineleyerek bunların "duyuma dayanmadığını" savunan Özel, tapu işlem ID numaralarını paylaşarak Bakan Gürlek'i mal beyanını açıklamaya davet etti. Gürlek'in "elinde belge varsa yargıya gitsin" açıklamasına da karşılık Özel, partisinin avukatları tarafından hazırlanan suç duyurusunun yarın sabah saat 09.05 itibarıyla UYAP sistemine yüklenerek suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

