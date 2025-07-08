CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Özel, Manavgat Belediyesi'ndeki operasyona ilişkin basına yansıyan görüntüler ile ilgili sert tepki gösterdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Manavgat aslında turnusol kağıdı. Görüntüleri gördüm, kaynar sular başımdan döküldü.

-O görüntüler montaj falan çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. O görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin.

-Bu parti, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, tarihin en kritik seçimlerinden bir tanesine giderken, bütün belediyeleri kazanmış ve belediyeleri iyi yönetirsek bize ülkenin anahtarını verecekler, bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin, ailesinin namusunu düşünmeyip de partinin geleceğiyle oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil.

-İki muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var, iç açıcı değil ama çok erken bir şey söylemek doğru değil. Para alma iddiası var gibi duruyor.

-Öyle bir şey olduysa, CHP ile bir saniye ilgisini bırakmayız. Bir yerde yolsuzluk, hırsızlık varsa karşısında en başta bizim durmamız lazım. Biz temiz, namuslu siyaseti savunan bir partiyiz. Biz bu işlerden uzak dururuz.

-Belediye başkanlarımızın çok büyük bir kısmının bu konuda son derece titiz olduğunu da görüyorum.

-Bir tane çürük elmanın bütün sepeti berbat etmesine izin veremeyiz. Senin hırsızın kötüdür, benim hırsızım iyidir diyecek bir parti değiliz.

-Hırsızlık varsa sonuna kadar karşısındayız. İmamoğlu'na atılan iftiranın tarihin en büyük kara çalması olduğunu bildiğimiz için onun namusuna kefil oluyoruz, arkasında duruyoruz.

"İMAMOĞLU'NA SIRTINI DÖNEN, MİLLETE SIRTINI DÖNER"

Erdoğan'ın kendisine yaptığı 'Ankara merkezli siyaset ve Ekrem İmamoğlu'na sırt dönme' çağrısına ilişkin konuşan Özel, "Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen, millete sırtını döner" dedi.

Özel'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

- Emeklinin durumu iyileştireceğim dese koşa koşa giderim. Bana diyor ki, 'Ekrem'i bırak, sokaklardan çekil, Ankara'ya gel, Ankara merkezli, siyaset yap, partinin başında otur.' Tehdit var bir kere. İkincisi 'Ekrem'i bırak' diyor.

- Ekrem'i nasıl bırakırım. Ekrem dediğin adamın arkasında 15 milyon insan var. Ben 93 yaşında bastonuyla merdiven çıkan teyzenin, karnındaki bebeği için oy veren annenin emanetini nasıl bırakayım?

-Ekrem İmamoğlu artık ne Özgür'ün ne CHP'nin adayı o artık milletin adayıdır. Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen, millete sırtını döner.