CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhuriyeti hedef alan ve 1923 için kanlı darbe diyen AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'yı yerden yere vurdu. CHP'nin vekilleri ve 81 il başkanları ile birlikte Çamlı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

Şehit haberleri yüreğimizi yaktı. Şehitlerimizin defin işlemleri tamamlanmasının ardından konuyu Meclis'e getireceğiz.

Yeterli bir keşifin yapılmadığından, evlatlarımıza gaz maskesinin ve oksijen tüplerinin sağlanıp sağlanmadığından, mağara önceye insansız aracın girmesi gerektiğinden, mağarada patlatma yapılıp yapılmadığından bahsediyorlar.

Biz araştırma önergemizi vereceğiz. Bu kayıplar yüreğimizi yaktı. Sorumluların cezalandırılmasını istemek milletimizin bizden beklentisi.

ŞEHİDİN EMANETİNE SAHİP ÇIKTILAR

Şehidimiz Özkan Özkanlı'nın verdiği bursu biz üstleniyoruz. Kartalkaya raporunu paylaştık, korsan dediler. Bilirkişilerin yazdığı rapor meşrudur, AKP adaleti çaldı.

KARTALKAYA FACİASI

Kartalkaya davasını takip edeceğiz. Savcının yargılanmalı dedikleri yok. Kim yok, Kültür ve Turizm Bakanlığı, teftişe gidenler yok. Turizm ve Çalışma Bakanlığı personellerinin yargılanması için imzayı atmadı.

O Turizm Bakanı bu insanların yüreği yanıyorken 36 bebek ve çocuk kömür parçaları halinde ailelerine temsil edilmişken, birinci elden sorumlu kendisi ve bakanlığıyken 50 metrelik yatıyla Ege adalarını geze geze gitti beş yıldızlı otelinin önüne demirledi.

TURİZM BAKANI'NA TEPKİ

Bu ülkeyi bu hale getirene, o Turizm Bakanı'nı oraya atayana,istifa etmediği halde orada tutana, Turizm Bakanı'na çanak tutanlara yazıklar olsun, Allahlarından bulsunlar.

Milletimize o Turizm Bakanı atayan, azletmeyen, pişkinliğe karşı sessiz kalan sonra da sorumlusu benim ben diyene söylüyorum. Sorumlusu sensin Erdoğan.

ÇORLU TREN FACİASI

Bugün Çorlu tren kazasının yedinci yıl dönümü. Biraz önce Mısra Öz'ü aradım. Mısra Hanım'ın söylediği şey şu esas sorumlular yargılanmadı.

ZEYTİN YASASI

Zeytin yasası var, büyük bir mücadele verdi grubumuz. O zenginlerin kesecekleri zeytinlikleri koordinatla belirlediler.

Yasayı Meclis kapanmadan çıkarıp gitmek istiyorlar. CHP AYM'ye gitsin diyorlar. Biz AYM'de beklerken binlerce zeytin ağacı kesilecek.

AYM 9 ay sonra anayasaya aykırı bulacak ama iş işten geçmiş olacak. Zeytin yasasına hep birlikte direnmek üzere yine Meclis'e bekliyoruz.

EMEKLİ MAAŞI

Bunlar zengini seviyor, işçi ve emekliyi sevmiyorlar. Bundan sonra yıl sonuna kadar emekliler 16 bin TL alarak geçinmeye çalışacaklar. Verilen zam günlük 80 lira. Cumhuriyet tarihi boyunca verilmiş en düşük zam. Verdiği zam bir tas çorba almıyor.

Kendisi gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bunu bütün emeklilere söyleyin, ezberleteyim. Bugün en düşük emekli maaşı 2.5 çeyrek altın alıyor.

Kamu işçileri çerçeve sözleşme bekliyorlar.

Meclis temmuz ayı sonuna kadar çalışma kararı aldığı halde AK Parti kendi grubuna 17'sine kadar çalışacağız diyorlar. O zamana kadar zenginlerin bekledikleri kanunlar çıkaracaklar.

"MİLLETİN SESİNİ DUYMAYANI TATİLE GÖNDERMİYORUZ"

17'sinde denizdeyiz abi diyerek birbirlerine müjde veren AK Partililer var. Milletin yarası kanıyor. Meclis böyle ifadelerle yaraya tuz basamaz.

Milletin sesini duymayanı tatile göndermiyoruz.

Cumhurbaşkanı adayımıza, CHP'ye darbe yaptılar. Bu darbeye karşı bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Daha bunun utancı sürerken 5 Temmuz günü yeni bir utancı yaşattılar. Bu sefer üç belediye başkanımızı gözaltına aldılar.

Zeydan Karalar evde değildi, Gebze'ye ablasına gitti. Adresi Zeydan Başkan'ın eşinden aldılar, Zeydan Başkan'a telefon açtılar. Gebze'ye gittiler gözaltına aldılar. Kaçacak olsa adresi söylemez. Zeydan Karalar'a Adanalılar Adana gibi başkan diyor. Her seçimde daha çok oy veriyorlar.

Tutdere, deprem olduğunda enkaz başında olmak dışında bir yerde görmedim. Aklımın ucundan geçmez Adıyaman'ı kazanacağımızı. Adıyaman kararını vermiş, şimdiden başkan seçmiş denildi raporlarda. Abdurrahman karar vermişler dedim, rekor kırdı. Bütün Türkiye şaşırdı.

O Aziz İhsan Aktaş palavra sıkıyor. Abdurrahman Tutdere bir ihale vermemiş kendinden önceki AKP'li vermiş.

Aziz İhsan Aktaş toplam 388 ihale almış. Kamudan ve AKP'li belediyelerden 300, CHP'li belediyelerden 88 ihale almış. Aziz İhsan Aktaş'tan makam arabası alanlar içeride değil. Bizim belediye başkanlarımız içeride. Hak mı reva mı?

AK Parti'nin CHP'yi geçtiği tek yüzde bu. Eserinle övünebilirsin AKP bu senin eserin. 111 gün oldu bir kör kuruş bulamadılar.

25 milyon seçmenin oy verdiği belediye başkanlarını seçmenine hizmetten kopardılar. Delil şüphesi olan bir şey oldu, rapor gelsin en tavizsiz gereğini yaparız.

Melih Gökçek'e ait neler neler var hepinizin bildiği bir şey yapmıyorlar. Denizli'de Beltaş dosyası dururken pişkin pişkin oturmaya devam mı edeceksiniz? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 120 milyon TL'lik dosya konusunda bilgi bekliyorum. Bilgi yoksa çuvallar sarayda demektir.

AHMET HAMDİ ÇAMLI'YI YERDEN YERE VURDU

Meclis'te tek adam rejimi gelirken CHP'liler ve muhalefet partileri direnirken birisi abuk subuk bir yayın yapıyor. Kullanıcının adı 'Yeliz'.

Bu beceriksiz ekrana bir basıyor. İğrenç bıyıklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı. Türkiye'deki bütün Yelizlerden özür diliyorum.

1923'e kanlı darbe demiş, yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı cehaletle açıklayamayız. Bir hıyanet çizgisindedir kendisi. Sayın Erdoğan'ın ve partisinin kınamasını bekledik.

AHMET HAMDİ ÇAMLI'YA 'ORGANİZMA' DEDİ

Ahmet Hamdi Çamlı diye bir organizma var. AK Parti, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete düşmanlık eden bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır. Onun sözü AK Parti'nin sözüdür. Çok daha vahimi şu ana kadar herhangi bir savcının re'sen soruşturma başlatmamış olmasıdır.

Bu devlet sizin makamınıza cumhuriyet başsavcısı ünvanını vermiş. 1923'e kanlı darbe diyen birine haddini bildirmeyen, hesabını sormayan, soruşturma açmayan o unvanı da hak etmiyor. Bu Cumhuriyet'in size verdiği unvanlar da ödediği her kuruş maaş da haram zıkkım olsun hepinize.

BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli çok önemli bir açıklama yaptı. Konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti. İddianamenin bir an önce yazılmasını söyledi. Davaların TRT'den yayınlanmasını desteklediğini söyledi. Sayın Bahçeli darbe filan yapmıyorum.