Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 1 Mayıs'a ilişkin mesajlar vererek başlayan Özel, "1 Mayıs'ta da DİSK'in, KESK'in, TMMOB'un ve TTB'nin çağrısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki on binlerle, yüz binlerle bir araya geldik, dayanışmamızı gösterdik. Hep beraber önümüzdeki yıl 1 Mayıs için Taksim'e sözleştik, gelecek sene 1 Mayıs'ta hep beraber Taksim'de olacağız" dedi.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Bir haftalık yoğun çalışma takviminin ardından bir aradayız. 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı yaklaşırken önce Türk-İş'i ziyaret ettik. Ardından Hak-İş ziyareti, Sayın Genel Başkan'ın taziyesi, cenazesi nedeniyle bir kez daha kendisine başsağlığı diliyorum, ablasını kaybetti, bu haftaya ertelendi.

"MİLLETİMİZ HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLİYOR"

-Geçen hafta grup toplantımıza denk geldiği için Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü törenine katılamamıştık. Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya'yı ve mahkeme üyelerimizi ziyaret ettik, tebriklerimizi ilettik.

-TÜİK, 4.18 olarak Nisan ayı enflasyonunu açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32'ye çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 16'ydı. 4 ayda yıllık enflasyona ulaştık. Milletimiz hayat pahalılığı altında eziliyor.

-Ama her şeyi ben bilirim diyen birisi dün bir açıklama yapmış: Açıklanan kritik veriler, Türkiye ekonomisinin küresel krizlerini yönetme kapasitesini ortaya koymuştur diyor. Allah'tan kork. Dünyada 100 ülkenin yıllık enflasyonu yüzde 5'in altında, Türkiye'nin bir aylık enflasyonu ise yüzde 4.18'e çıkmış.

-Vatandaşın aklıyla, vicdanıyla dalga geçiyor. Asgari ücret 4 bin 100 TL eridi, en düşün emekli aylığı 3 bin lira eridi. Ne diyordu, 3 yıl öncekinden daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin diyordu. 3 yılı geçtim Sayın Erdoğan, 3 ayda millet daha az ekmek alır duruma gelmiş. Bu millet sana beddua etmiyor ama senden kurtulmak için Allah'a dua ediyor.

-Türkiye yüzde 32.5 enflasyona sahip Avrupa'da yüzde 9 ile Romanya ikinci sırada ve tek haneli. Bizden daha kötü 4 ülke var: Venezuela, Güney Sudan, İran ve Arjantin. Bu 4 ülkeden başka ülke yok enflasyonu bizden yüksek olan. Bütün dünyada gıda enflasyonu yüzde 2.4, ama Türkiye'de yüzde 35 gıda enflasyonu.

-Ya da gerçeklikten kopmuş, saraylara hapsolmuş bir iktidar görüntüsü, fildişi kulelerinden vatandaşı karınca gibi görüyor. Vatandaşı küçük görüyor; vatandaşın aklıyla, vicdanıyla, yaşadıklarıyla dalga geçiyor. Buradan Erdoğan’a söyleyeceğim şudur: O karıncanın kardeşi var, o karıncayı sana ezdirmeyiz. O karıncanın kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi’dir!

-4 aylık enflasyon sonucunda asgari ücret 4.100 lira eridi. Basit hesap, 4.100 lira. Yani Ocak ayında 28.000 lira denen asgari ücret şimdi 23.900 lira o anki parayla. Daha önünde bir yıl var emekçinin, bir yıl. En düşük emekli maaşı 3.000 lira eridi, 17.000 liraya geriledi. En düşük memur aylığı 9.000 lira eridi.

-Ne diyordu Erdoğan? Ne diyordu? ‘3 yıl öncekinden daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin’ diyordu. Diyor mu? Diyor. Bakın burada, tarih 30.11.2005: ‘3 yıl öncekinden daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin’ diyor. %32.5'luk enflasyonla Avrupa'da açık ara birinci. Bakın öyle bir şey ki Avrupa'da bizden sonra enflasyonu en yüksek olan ülke Romanya %9.9 enflasyon var. Bu ne demek? Avrupa'da bizim dışımızda enflasyonu çift hane olan yok. %9'u geçen, %10'u geçen yok; bizim %32.5. Dünyanın en yüksek 5. enflasyonuyuz hem gıdada hem genel enflasyonda.

"BİZDEN KÖTÜ 4 ÜLKE VAR"

-Bizden kötü 4 ülke var: Venezuela, Güney Sudan, İran, Arjantin. Arjantin, Venezuela yaşadığı istikrarsızlıklar daha geçen aylarda adamların devlet başkanını gidip alıp götürdüler, kafeste New York'ta gezdirdiler. Öbürü Güney Sudan, yıllardır iç savaş sürüyor. İran, dünyanın en büyük donanması kalkmış gelmiş yanı başına İsrail'le birlikte bomba yağdırıyor. Bu dört ülkeden başka ülke yok ki enflasyonu bizden daha yüksek olsun. Bu dört ülke.

-Öyle ülkeler var ki bizden iyi, adamın sabahleyin kalkıyor elinde mızrakla ava gidiyor avlanmak için, öyle ülkelerde enflasyon bizden düşük. Öyle bir noktadayız ki savaş sonrası dünyada gıda enflasyonu... Çünkü hep vurguyu şeye yapıyor; İran'da savaş var, bütün dünyada enflasyon yükseliyor.

-Gıda enflasyonu Nisan itibariyle dünyada %2.4. Türkiye'de %35, %35. O yüzden buna ekonomistler 'kırılganlık' diyor, 'hazırlıksız yakalanmak' diyor, 'tedbir almamak' diyor. Lazım olan enflasyonla mücadele için tedbir almak için gerekli olan kaynakların daha önce yanlış yollarda tüketildiğini, yerine koymak için çok yüksek maliyetlere katlanıldığını söylüyor. İşte böyle bir şeyle karşı karşıyayız ama bir ülke zorluk çeker, tabii bu kadar beceriksiz yönetimin elinde dünya enflasyondan kurtulmuşken %32 enflasyon hep birlikte katlanmak zorunda olduğumuz bir şey değil.

-İşin kötüsü AK Parti'nin karadüzeninde inanılmaz bir gösterge daha var. AK Parti'nin karadüzenine göre dünya servet raporu ilan edildi ve AK Parti'nin karadüzeninde son 5 yılda 30 milyon dolar ve üzerinde serveti olanların sayısı son 5 yılda Türkiye'de 2174'ten 4208 kişiye çıktı. Yani son 5 yılda biz yoksullaşırken işsizlik artarken bu kadar yaşam sıkıntısı varken bütün gençler ve aileleri geleceğinden daha endişeliyken Türkiye'de 4208 kişi 30 milyon doların üzerinde servete erişti.

-Şöyle özetleyeyim: İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde alınabilir bir daire fiyatı üzerinden 250 tane dairesi var bu adamların. Anadolu'da 500 tane daire alıyor bu para. 500 daire alıyor. Sen bir daire alamıyorsun, kiradan kurtulamıyorsun, 500 dairesi olanların sayısı 2174'ten 4208'e çıkmış. Al dön incele, her birisi bu dönemin kayrılan tüccarları, devletten iş alanları, devletin iş verdikleri, AK Parti'nin semirttikleri. Ant olsun ki bitireceğiz bu AK Parti'nin bu karadüzenini. Ant olsun!

-İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Mazota zam, elektriğe zam, doğalgaza zam, sebzeye zam, meyveye zam. Bu zamların rekortmen yeri var. Tarlada tanesi 3 lira 75 kuruş elmanın, markette 40 lira olmuş. 40 lira. 3.75'ten 40 liraya gelirken öyle bir aracı fahiş paralar, elbette aracılar var, yanlışlar var, inatla çıkarılmayan Hal Kanunu var.