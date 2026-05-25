CHP Genel Merkezi'nden ayrılmasının ardından Meclis'teki makamına gelen Özgür Özel, günün ilk açıklamasını yaptı.

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın sorularını yanıtlayan Özel, bayramda Manisa'da olacağını belirttiği açıklamasında, bundan sonraki süreci değerlendirecekleri bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Özel özetle şunları söyledi:

Bugün Meclisteyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında grup başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il başkanlarımız, belediye başkanlarımız var onları kabul edeceğiz.

Bayramda ilk olarak Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programın henüz netleştirmedik. Bayram sürecinde Genel Merkezde kalma planımız vardı, oradan çıkmayacağımız için resmi herhangi bir program yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.