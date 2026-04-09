Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündemdeki seçim tartışmalarına değinen Özel, Anayasa'nın 78. maddesini işaret ederek, genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmesinin ardından boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılmasının hukuki bir gereklilik olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara seçimin gündemlerinde olmadığı ve bu talebin bir dayatma olduğu yönündeki ifadelerini eleştiren Özel, Erdoğan'ın milletvekili seçildiği süreci hatırlattı. Dönemin siyasi şartlarında Erdoğan'ın parlamentoya girebilmesi için uygulanan prosedürlere atıfta bulunan Özel, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:
"Bir dosya halinde de paylaşacağız. Sayın Genel Başkanımla da bir kısmını paylaştım. Türkiye'nin bütün anayasacıları hem geçmişte yaptıkları çalışmalarla hem yeni yaptıkları paylaşımlarla meclisimizin önceki genel sekreterleri ara seçimin zaruret olduğunu, yapılmamasının anayasa ihlaline ortak olmak olacağını söylüyorlar ve şimdi geldiğimiz noktada iki şeyi de hatırlatalım arkadaşlar. Gündemimde ara seçim yok dedi ya Erdoğan.
Mesela biz gündemimizde ara seçim yok deseydi 2002 yılında Parlamento Erdoğan milletvekili olamıyordu. Mevcudiyetini, varlığını bir ara seçime borçlu olan Erdoğan'a söylüyorum. Diyor ki gündemde ara seçim yok. Ara seçim istemeyi gündem dayatma diyor. Arkadaşlar elimdeki belgeyi ilk kez sizlerle paylaşıyorum. Her günde bir yenisini paylaşmak.
BAHÇELİ GÖNDERMESİ
Diyor ki seçimden 30 ay geçti. Ara seçim zorunlu. 11 bölgede milletvekili boşaldı. Ara seçim zorunlu. Milletin sesini duyurması, boşlukları doldurması lazım. Bir an önce ara seçime gidilmelidir diyor. Erdoğan'ın genel başkan olduğu Kocaeli Milletvekili, AK Parti Kocaeli Milletvekili grubu adına ara seçim talebinde bulunuyor. Benim bir haftadır anlattığım bütün gerekçelerle. Anayasa buz gibi ortada diyor. Bu ara seçim niye yapılmıyor?
Çünkü Sayın Bahçeli Temmuz ayında hadi bakalım 3 Kasım'da erken seçim dedi diye yapılmıyor. Ve işte o erken seçim bu ara seçimin yapılmasını kesiyor. O yüzden ara seçim yapmak erken seçim talebini ortadan kaldırmaz..."