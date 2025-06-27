CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, bugün SPD’nin Konresi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.
Heyette; Dış İşleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve eski genel sekreter yardımcısı Şule Erten Bucak yer aldı. Özel ve CHP heyeti, kongre salonunda kendileri için ayrılan yere oturdu.
Selamlamalar esnasında CHP Lideri Özel, “Kardeş partimiz CHP’nin lideri Özgür Özel burada” ifadeleriyle eski Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil tarafından anons edildi.
Özel, salonda ayakta alkışlandı. Weil alkış esnasında, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu anarak "Dayanışmamız her zaman kardeş partimiz CHP ile" ifadesini kullandı.