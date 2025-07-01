CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu iktidar 100 gün önce milletin gözünden de gönlünden de düşmüştür. Bu iktidar 100 gün önce kaybettiğini itiraf etmiştir" dedi.

Özgür Özel, Demokrasi ve Adaletin 100. Kara Gününde "100 KARASI” Toplantısı'nda konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Önümüzü kesmek için belediyelerimizi çökertmeye çalıştılar. Harita kırmızı olmayan yer kalmayacak. 7 gün 7 gece tarihe geçen eylemler yaptık.

100 günde ne yalanlar ne iftiralar attılar. 'Bir ay sonra birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız' dediler. Balyoz'da, Ergenekon'da, İstanbul seçimlerinin iptalinde hangi kumpasları kurdularsa bir benzerini kurdular. Unutmamız gerekenleri unutmuyoruz.

-Kırmızı kırmızı yazarak, gizli kasalara ulaşıldı denilerek dolar görüntülerini gösterdiler. Kasada mühür, mermi bulundu deniyor.

-TRT dolar-Euro gösteriyor. 'Elimizde görüntüler yoktu, stoktan video kullandık, kusura bakma dediler.' Bu stok videoyu size kim yolladı, boş kasaya rağmen 'Basın görüntüyü' kim dedi biliyorum.

-Görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki seçime kadar bekle ulan seçime kadar bekle.

-Bana diyor ki 'Özgür Özel neyine güveniyor?' Millete güveniyorum ulan millete güveniyorum.

ÖZEL'DEN "LEMAN" AÇIKLAMASI

-Aldım karikatüre baktım. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum. O LeMan hepiniz susarken, Mavi Marmara'ya destek çizen LeMan'dır. O LeMan motokurye Samet'e destek vermiş LeMan'dır.

-Ben LeMan'ın rahmetli motokurye Samet'e, Filistin davasına doğrudan sahip çıktığına şahidim. Hz. Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem."

-100. güne yönelik bir başka operasyon ise, 100. güne yönelik bir başka operasyon ise, gündemin değişmesi ve bir büyük tartışmanın başlaması, bunun üzerinden her şeyin yeniden şekillenmesi ümidiyle yapılan bir iş ile karşı karşıyayız. Zor bir konu. Dışarıdan ilk duyanı, görmeyeni yanıltan, toplumu hızla kutuplaştıran, tansiyonu arttırmak için özellikle üzerinde durulan bir konu.

-Ancak gün birilerinin peşinden gitmek, dayatılan ezbere gitmek değil dönüp bakma günüdür. Dün akşam saatlerinde Türkiye'de yaygınlaşan ve hızla tansiyonu yükselten olayı ilk duyduğumda Leman Gazetesi Hazreti Peygamber'in karikatürünü çizmiş. İlk tepkim "Yanlış olmuş. Olur mu karikatür? Peygamberin resmi mi olur?" İkinci tepkim" Ya yapmamışlardır. Bu doğru değildir. Leman öyle bir dergi değil" demek olmuştur.

-Aldım karikatüre baktım. Kolayı şu: Karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak "Efendim, Peygamber Efendimize bunu diyenleri ben de kınıyorum." demek işin kolayıdır. "Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz.

- Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına çizerine hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın.

-Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor.