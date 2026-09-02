YENİ Parti lideri Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı programda, CHP’den seçilip AKP’ye geçen isimlere tepki gösterdi.

AKP’ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel’in seçmenin ve CHP örgütünün hakkını yediğini söyledi.

Özel, “Allah hiçbir siyasetçiyi onların durumuna düşürmesin. Bu partinin onca emeğini AKP’ye satana hakkımızı helal etmeyiz” ifadelerini kullandı.

AKP’ye geçen isimlerin yoğun tepkiyle karşılaştığını belirten Özgür Özel, şunları söyledi:

‘YANLIŞ YAPTILAR’

“Ben tek tek bunlarla meşgul olacak değilim. Allah hepsinin taksiratını aŽetsin. Kul hakkı yediler. Milletten ‘Muhalefet edeceğiz’ diye ya da hizmet ederken ‘Biz bu iktidarın karşısındayız’ diye şey yaptılar. Sonra gittiler. Yanlış işler yaptılar. Ne söyleyeyim? Söylemleriyle onlara güvenen insanların hakkını yediler. İnsan içine çıkamayacak duruma da geldiler şehirlerinde. Kimi tehdide teslim oldu.” Özgür Özel, bazı başkanlara teklif götürüldüğünü belirterek, “AKP’ye geçeceğime paşa paşa yatarım’ demiş. Daha ne desin insanlar?” dedi.