CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 90’ın üzerinde milletvekili bugün YENİ Parti’ye geçiyor. Saat 10.00 itibarıyla ilk olarak Özel’in X iletişim hesabından paylaşılacak videoyla istifalar duyurulacak. Milletvekillerinin istifası ardından Gül Çiftçi ve Murat Emir’in İçişleri Bakanlığı’na YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesini teslim etmesi bekleniyor.

Özgür Özel, dilekçe tesliminin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde cuma namazı kılacak. Özel’in kılacağı cuma namazı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920'de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazına referans şeklinde yorumlanıyor.



CHP İBARELERİNİ KALDIRMAYA BAŞLADILAR



YENİ Parti'ye geçecek 90'ın üzerinde CHP'li milletvekili, bugün İçişleri Bakanlığı'na yapılacak başvuru öncesinde sosyal medyadan CHP ibarelerini kaldırmaya başladı.

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU İLK KEZ TOPLANACAK

YENİ Parti Kurucular Kurulu, saat 14.00'te Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü’nde bir araya gelecek. Kurucular Kurulu, ilk toplantısında genel başkan ve parti organlarını belirleyecek, ardından da Meclis yönetimini seçecek.



YEDEK PARTİ DE KURULACAK



Öte yandan kurulacak YENİ Parti'nin bir de yedeği olacak. Baskın seçim olasılığına karşı YENİ Parti'nin yanı sıra Değişim Partisi de kurulacak.