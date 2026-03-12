

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Eski AKP Milletvekili ve Meclis Başkanı Bülent Arınç’ı, TBMM'deki odasında ziyaret etti.

Özel ve Arınç, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Meclis koridorunda kısa bir açıklamada bulundu. Konuşması esnasında CHP lideri Özel'e "İBB Davası gündeme geldi mi?" sorusu soruldu. Özel'de ise soruya, "Biz iki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir" yanıtını verdi.

ARINÇ'A AKP'Lİ İSİMDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Görüşmeye ilişkin başka bir detay verilmezken, AKP’nin eski milletvekillerinden Mehmet Metiner sosyal medya hesabından Bülent Arınç'ı hedef aldı.

Paylaşımında Arınç'a, oda tahsis edilmesine ve sekreter tayin edilmesine tepki gösteren Metiner, "Çok yazık! TBMM’de eski meclis başkanlarına oda/makam tahsis edildi. Her birinin sekreteri vs var. Masraf üstüne masraf. Bu ayrıcalık ve imtiyaz niye? Daha ötesini şu mübarek Ramazan dolayısıyla söylemek istemiyorum. Kim bu uygulamayı getirdi bilmiyorum. AK Parti iktidarımızdan önce var mıydı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK YAZIK ÇOK'

Uygulamayı eleştiren Metiner, "Kim getirdiyse yanlış. Çok yazık, çok! Ayrıcalıklı vatandaşlık rejimi olmaz. Eski meclis başkanlarına makam tahsis etmek de neyin nesidir? Bir tür kast sistemi bu. Sahiden çok yazık! Bu uygulamaya umarım son verilir" açıklamasını yaptı.