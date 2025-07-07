CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yaptığı 'Ankara merkezli siyaset ve Ekrem İmamoğlu'na sırt dönme' çağrısına ilişkin konuşan Özel, "Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen, millete sırtını döner." dedi.

Özel'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"- Emeklinin durumu iyileştireceğim dese koşa koşa giderim. Bana diyor ki, 'Ekrem'i bırak, sokaklardan çekil, Ankara'ya gel, Ankara merkezli, siyaset yap, partinin başında otur.' Tehdit var bir kere. İkincisi 'Ekrem'i bırak' diyor.

- Ekrem'i nasıl bırakırım. Ekrem dediğin adamın arkasında 15 milyon insan var. Ben 93 yaşında bastonuyla merdiven çıkan teyzenin, karnındaki bebeği için oy veren annenin emanetini nasıl bırakayım? Ekrem İmamoğlu artık ne Özgür'ün ne CHP'nin adayı o artık milletin adayıdır. Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen, millete sırtını döner."

'BEN O OYUNA GELMEM'

"- Bana 'asgari ücreti artıracağız' desin nereye çağırıyorsa giderim ama bu yaptığı çağrı siyasi ahlaklı bir çağrı değil. Partiyi bölmeye, Ekrem İmamoğlu ile beni ayırmaya partinin önceki genel başkanı ile beni ayırmaya çalışıyor. Görüyorsunuz işte. Kemal Bey'i küçültecek şeyler söylüyor, sonra dönüyor bana Kemal Bey'in döneminin daha iyi olduğunu benim beceriksiz olduğumu söylüyor. Neden? Kendi partisinde bir yere gelemiyor.

- Artık millet sırtına döndüğü için, emekli, çiftçi, esnaf, asgari ücretli oy vermediği için düşmüş yüzde 30'ların altına. Ne yaptı bu sefer bizim partinin içini karıştırmaya çalışıyor. Ben o oyuna gelir miyim. O oyuna geldiğin anda Erdoğan o dakika kazanır."

'KENDİNCE SİYASET MÜHENDİSLİĞİ YAPIYOR'

"- Tüm çağrıları kendince siyaset mühendisliği ama o dönemler geride kaldı. Her şeyin bir sonu var. Bak bu sefer biz kazandık ne oldu? Altın kemeri takıyordu sanki her şey sandıktan ibaret gibi onu milat yapıyor. ben seçildim ben yaparım. E şimdi ben seçildim kardeş ne olacak? Saygı duyacaksın saygı duymuyor saldırıya geçiyor."