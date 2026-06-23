CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in kurultay gündemi ve olası yeni parti ile neler söyleyeceği merak konusu oluyordu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sadece şunu söylemek isterim. Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet, kökleri, gövdesi ve dallarıyla dimdik ayaktayız. Ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olacak.

Bugün yine milletimizle birlikte, milletimizin Meclis'indeyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz ama baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Adım adım bu karanlık tünelin ucundaki umuda, ışığa yürümeye devam ediyoruz.

Konunun parti içi bir mesele olmadığını Tayyip Erdoğan'ın rejimini değiştirmek isteyenlerle bunun karşısında duranlar arasında olduğunu hep söyledim.

Önemli bir hafta. Önemli gelişmeler oldu. Geçen hafta 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı, CHP'mizin şu an butlan yönetiminde olan Genel Merkezi'ne götürdüler. Büyük bir özenle görevlerini yerine getirdiler.

1004 delegemizin iradesini teslim eden ıslak imzaları götürdüler. O günden beri de kurultayı bekliyoruz.

Kamuoyunun hiç tahammül edemediği, delege mi delege, imza mı imza, onu alıp gereğini yapıp ilçe seçim kuruluna bildirmek görev. Ama bununla ilgili birçok zorluk çıkarmak, esas niyetin "Kurultay yapabilecek olsak hemen yaparız sözü samimi olsa", derhal bunu yapılması, kurultayı yapmayan yaptırmayan irade varsa ona karşı bir ve bütün mücadele verilmesi gerekirken, bir takım bahanelerle, engellemelerle, "Sorduk kurultay yapamıyoruz" gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız.

Şimdi Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok. Ama maalesef buna rağmen imzaları elde tutup ilçe seçim kuruluna yollayıp, ilçe seçim kurulu ne diyor, buna bile mani olmaya çalışan bir yaklaşım var.

Türkiye'ye sandığı getirmiş partinin, seçimiz mazbatasını almış genel başkanının 6 yıl önceki seçime gidip aradaki 4 seçimin sonucunu saymayarak, bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.

'KEMAL BEY SALONLA BERABER AYAKTA ALKIŞLIYORDU'

Çok basit hesap. O gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlar yaklaşık 520 tanesi şu anda kurultay yapılsın diye imza vermiş durumdalar. Biz bu arkadaşları 6 Nisan günü çağırdık. Gelin bir daha oy kullanın dedi. Geçerli oyların tamamını vererek iradeyi ortaya koydular. O gün Kemal Bey salonda oturuyordu. Bütün salonla beraber ayakta alkışlıyordu.

Seçilmiş kadın kollarının başkanlarına erkekler atama yapıyor. Kadınların hepsinin seçtiği değil, bizim seçtiğimiz yönetecek diye.

Bu ülkeye sandığı getirmiş, ülkeyi yeniden demokrasiyi taşımayı vadeden bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, sokağın öfkesiyle, inancıyla kararlılığıyla, Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi daha fazla bu cenderede tutmamaya davet ediyorum.

'ATANMIŞLAR KENDİLERİNİ ATAYANLARDAN TALİMAT ALIRLAR'

Bir ışığa bir umuda doğru yürüyoruz. O umudu, bu salonda kardeşlerimin, evlatlarımın gözlerinde görüyorum. Umut salonlarda değil, umut sokakta.

O ışığı Ankara sokaklarında, Denizli'de Burdur'da ilçelerde köylerde gördüm. Sokakta pazarda, halde kahvehanede, emeklinin öfkesinde, esnafın sabrında, gençlerin direncinde gördük. Kimse unutmasın ki atanmışlar, kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Seçilmişler talimatı milletten alırlar.

Ben bugün bu kürsüye milletten, evinden kahvesinden aldığım yetkiyle geldim.

'BANKIN ÜSTÜNE ÇIKTIK MİLLETİN GÖNLÜNE KAVUŞTUK'

Denizli'de Cuma namazından çıktık, avlunun önündeki meydanı 10 binlerle dolu bulduk. Ve 10 binlerle bayram yeri meydanına döndük. Baktık ki bir şey söyleyelim istiyorlar. Ne otobüs var artık ne bir şey var. Orada bir bank bulduk, bankın üstüne çıktık milletin gönlüne kavuştuk. Ve ardından, Denizli'nin büyük coşkusuyla Burdur'a uğurlandık.

Sıkıntılar büyük, tartışmalar zor. Ama öyle bir yerdeyiz ki, binaları imkanları bırakıp, milletle kucaklaşınca, oradan aldığımız gücün, bu haksızlığa karşı mücadelemize, sizlerin kararlılığına, annelerin dualarına, gençlerin gözyaşlarına ve büyüklerin dirençlerine ve hep birlikte bu iktidarı değiştirme kararlılığını iliğimizde kemiğimizde hissediyoruz.

'EMEKLİLİK ARTIK HUZURUN ADI DEĞİL'

AK Parti'nin kara düzeninde kimsenin huzuru kalmadı. Emeklilik artık huzurun değil hayatta kalma mücadelesinin adı oldu.

Geçen hafta meydanlarda da üç büyük emekli örgütü bir araya geldi, maaşların insanca seviyeye çekilmesi için talepte bulundular. İnsan söylemeye utanıyor, o emeklilerin temsilcileri hak aramak için çıkmış. 'İnsanca ücret' diyorlar. Bu cümlenin içindeki ayıbı, utancı hiçbirimizin yüreği kaldırmıyor.

Bir kutu kolayı ezer gibi büyün emeklileri dibe doğru yaslıyorlar. 8 yıldır ilk kez, bayram ikramiyelerine zam yapmadılar ve AKP geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken, şimdi 2 çeyrek altın düzeyinde.

Şimdi 5 emekli bir olup yoksulluktan kurtulamıyor. Memlekette, 5 emekli maaşlarını birleştirip kurtulamıyor. Ancak 6 emekli gelirse bir araya yoksulluk sınırının üzerine çıkıyor.

Memlekette vergi düzeni yok, vergi soygunu var. Israrla anlatmak lazım. Elektrik, su, telefon, benzin, çocuk ayakkabısı, süt. Zengin de alsa aynı vergiyi veriyor fakir de alsa...

Bu düzene çomak sokan, itiraz eden, tepetaklak yapacağız diyen CHP'ye operasyon yapıyorlar. Namusuma şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Beyle benim arada, butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele, seradaki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasındadır.

En önemlisi, hani bunlar diyorlardı ya, "Bayramdan önce vurur, bayramda durulur, bayramdan sonra butlan yönetimi yola koyulur" ne oldu? Hep birlikte direndik, mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim meselemiz seçilmeden orada bulunanlarda değil, onları orayı yetkilendirip usulsüzce, bu mücadeleyi kesmeye çalışanlardır.

AKP'ye şu kadarını söyleyeyim: NE olursa olsun, her hafta açıklayacağım. Gençlere, bu millete AKP'nin maliyetini açıklayacağım. akpden.com diye bir site kurduk, el koydular. İkincisini kurduk o da butlancıların orada kaldı. Yenisini kurduk. akpden.net. Bunlar bizim hiç tanımamış. Sanıyorlar ki durdurabilirim.

Ayrıntılar gelecek...