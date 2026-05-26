Cem Yıldırım / Sözcü



CHP lideri, polisin Genel Merkez'e kapısını kırılarak girmesini işgal saydı. “Bizde mal, mülk onlarda sokağa çıkacak yüz yok. Teslim olmayacağız, direneceğiz” diye meydan okudu.



Özel, genel merkeze yönelik polis baskını sonrası TBMM’de topladığı milletvekillerine önemli mesajlar verdi. Özel, “Bundan sonra imkanlarımız sınırlı ama onlarda olmayıp bizde olan bir şey var, sokağa çıkacak yüzümüz var. Mal mülk, araba her şey genel merkezin... Sonuçta kurumsal” dedi. Milletvekillerine “Bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu, savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Birinci Meclis’teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti” diye seslenen Özel’in grup toplantısında şunları söylediği öğrenildi:



'SEÇİM SOKAKTA KAZANILIR'



Bize bir oda, bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, seçim genel merkezde değil sokakta kazanılır.





BUTLAN KOLLARI:



CHP’yi 9 Eylül 1923 günü Mustafa Kemal ve arkadaşları kurdu. Bu partiyi 12 Eylül’de darbeciler kapattı, sonra bir 9 Eylül’de yeniden açtık. Şimdi AK Parti’nin yargı ve butlan kolları ne kadar kriminal suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak bu partiye saldırdılar. ŞereŇi Türk polisini de kirli emellerine alet ettiler. Kapıları, camları indirdiler, gaz sıktılar, işgal ettiler.



'TESLİM OLMUYORUZ'



Teslim olmuyoruz, boyun eğmiyoruz, geri çekilmiyoruz. CHP’yi sarayın seçtikleri yönetiyorsa bu parti kapanmıştır yeniden biz açacağız. CHP bundan sonra da yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Butlancıları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürüyeceğiz.



KASA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDA



Mutlak butlan kararı nedeniyle CHP’nin banka hesaplarına da el konulmuştu. Özgür Özel ve yönetimin CHP’ye ait banka hesaplarına erişimi donduruldu. Paranın kontrolü mahkemenin genel başkan olarak atadığı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçti.





MECLİS'TE İLK MESAİ GÜNÜ



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet dün TBMM’de, CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Özel, “Meclisimiz, CHP’nin kurulduğu ilk günlerde olduğu gibi bugün de CHP Genel Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Bugün de ilk mesai günümüze başladık. Bakırhan bizi burada ziyaret etti. Bu ziyaret, bizim açımızdan son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti oldu” diye konuştu.



'HUKUK SKANDALI'



Bakırhan ise yaptığı açıklamada “Bu olaylar demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. Kınıyoruz. Yargı eliyle kutuplaşmayı körüklemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Buradan çıkışın tek yolu var demokratikleşmesidir” ifadesini kullandı.



