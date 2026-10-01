YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna 'siyasi' değil demesine rağmen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından Mersin'e heyet gönderen CHP'nin tutumunu ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Seçer'in gözaltına alınmasının ardından butlan CHP'sinin Sözcüsü Müslim Sarı, "Koruma tedbirlerinin kim olduğuna göre değil, somut gerekçeler ile gereklilik ve ölçülülük ilkelerine göre uygulanması gerekir. Hukukun terazisi herkesi eşit tartmıyor. Adamına göre hukuk olmaz" diyerek bir heyet görevlendirdiklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından CHP'nin Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için söylediği 'Siyasi tutuklu değil' sözleri geldi.

Meclis açılışı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, CHP'nin tavrını sert bir dille eleştirdi. Vahap Seçer'i 2019'da yapılan yerel seçimlerin 'şampiyonlarından' ilan eden Özel, söz konusu operasyonun 'fon krizinin üzerini örtmek için yapıldığını' savundu.

Özel, sözlerinin devamında ise CHP'nin tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

Biz seçilmişlerin arkasındayız. Bir savcı eliyle belediye başkanına sabaha karşı operasyon siyasidir. bunu hepimiz biliyoruz. Bu kişi YENİ Partili olsa da siyasidir, CHP'li, DEM Partili, İYİ Partili olsa da siyasidir. Biz siyasi operasyonlara karşı net dururuz. Bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız Bizim arkadaşlarımız operasyona uğradığında 'arınma' diyenlerin, kendilerine bir gıdım, "Ben partide kalacağım" diyen bir belediye başkanına yapıldığında heyet görevlendirmeleri ve buna tepki gösteren yaklaşımları ikiyüzlülüğün dik alasıdır."