CHP kulislerinde bu hafta hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağı iddiası Ankara gündemine oturdu. Kurulmasına ve ismine kesin gözüyle bakılan bu yapı için Özgür Özel'in Meclis'te son kez grup toplantısı yapması öngörülüyor. Siyasi kulislerde, Özel'in bu son toplantıda CHP rozetini çıkararak yeni yol haritasını kamuoyuyla paylaşabileceği konuşuluyor.

ÖZEL KURMAYLARINI TOPLUYOR

Planlanan takvime göre Özgür Özel, salı günü gerçekleştireceği grup toplantısının ardından kendi döneminde görev yapan il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise yine kendisini destekleyen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir toplantı yapması öngörülen Özel'in, bu temasların ardından kendisini destekleyen milletvekilleriyle de ortak bir toplantıda buluşacağı ifade ediliyor.

BAŞVURU İÇİN 24 TEMMUZ TARİHİ ÖNE ÇIKIYOR

Yeni partinin resmi kuruluş başvurusu için Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihi öne çıkıyor. Özgür Özel ve ekibinin bu tarihte İçişleri Bakanlığına resmi başvuruda bulunması bekleniyor. Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından, CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinin istifa süreçlerinin başlayacağı iddia ediliyor. Kulislerde Özel ve ekibinin 80-90 civarında milletvekilinin yeni partiye geçmesini beklediği, Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmesi öngörülen vekil sayısının ise 25-30 aralığında kaldığı ileri sürülüyor.

ANA MUHALEFET DEĞİŞECEK

Mevcut durumda TBMM'de AK Parti'nin 277, CHP'nin 135, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte TBMM'deki grup sayısı 7'ye yükselecek.

Eğer Özgür Özel kanadının konuşulan düzeyde bir milletvekili geçişi yaşanırsa, CHP'nin Meclis'teki ana muhalefet partisi pozisyonunu kaybederek bu konumun yeni kurulacak partiye geçmesi ihtimali bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU MYK'YI TOPLUYOR

Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çarşamba günü MYK'yı toplayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, kendi yönetimini tanımayan ve parti disiplinine uymayan il başkanları ile yolları ayırma kararı alacağı belirtiliyor.