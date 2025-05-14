CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek, ittifak ortağı Devlet Bahçeli'nin geçmişteki sözlerini hatırlattı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece dair tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Takdirlik, teşekkürlük bir durum varsa dön bir senin ortağına bakalım. Tarihsel tutarlılık içerisindeyiz. Ama senin ortağın geçen çözüm sürecinde sana ip atıyordu. Sen de ona ‘Kandan beslenen vampir’ diyordun. Şimdi o günkü çözüm sürecindeki tutumu doğruysa, bugünkü tutumu 180 derece yanlış. Eğer bugünkü doğruysa, o günkü tutumu yanlış. Biz o gün tarihte yine durduğumuz yerde duruyorduk. Gazilerin, şehitlerin gönlünü kıracak işlere kalkışmasaydın, o günden sonra Hendek olaylarında 250, bugüne kadar 2 bin 500 şehit gelmezdi.”

“Tarihsel tutarlılık içerisindeyiz” vurgusu

CHP lideri Özel, partisinin çözüm süreci boyunca sergilediği tavrın değişmediğini ve tarihe karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Bu bağlamda, hükümetin şeffaflıktan uzak tutumunun ve meclis dışı yürütülen süreçlerin olumsuz sonuçlara yol açtığını ifade etti.

“O gün o süreci yönetemeyen Erdoğan, o sürece karşı çıkan Bahçeli bugün gelmişler millete takdirname, teşekkürname dağıtıyorlar. Biz durduğumuz doğru yerdeyiz. Bir ayağı dışarıda, bir ayağı içeride Suriye’yi ayrı planlayan, İsrail’le pazarlık yapıp Filistin’i yalnız bırakan, Türkiye Cumhuriyetleri’nin Güney Kıbrıs’ı tanımasına dahi ses çıkaramayan uluslararası ölçekte çirkin pazarlıkların buradaki temsilcilerine diyoruz ki 'Millet bizi biliyor, bize güveniyor. Demokratik adımlar atarsanız, sorunları çözerseniz buradayız, kirli ve gizli pazarlıklarla Kıbrıs’ı, Filistin’i, vatanı satarsanız tam karşınızdayız.' O yüzden 180 derece terse gidenlerin siyasetiyle geri vitescilerle birlikte değil, milletimizle birlikte çözümü de, barışı da savunmaya devam edeceğiz. Doğru zemin Meclis'tir, özgüvenimiz yüksektir. Arkadaşlarımız için de, tüm siyasi tutsaklar için de, Ekrem Bey için de mutlaka ve mutlaka Ümit Özdağ için de, Selahattin Demirtaş için de, özgürlük istiyoruz, serbestçe yapılacak özgür bir seçimde millet cumhurbaşkanı kim olacaksa onu seçsin onu istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz.”

“Silah bırakılacaksa ne güzel, kan akmayacaksa memnun oluruz”

CHP Genel Başkanı, açıklamalarında barış ve demokrasi vurgusunu ön plana çıkararak şöyle dedi:

“Şimdi gelmiş dün açıklandı. Biz diyoruz ki 'Silah bırakılacaksa eyvallah, şehit gelmeyecekse ne güzel, analar ağlamayacaksa başımızla birlikte, kan akacaksa memnun oluruz. Bununla ilgili demokrasiyi savunuruz.' Tutmuş bana diyor ki, 'Takdir ederim.' Takdirlik, teşekkürlük bir durum varsa dön bir senin ortağına bakalım. Bundan önceki çözüm sürecinde biz aynı şeyleri söylüyorduk, Kemal Bey aynı şeyleri söylüyordu. Ondan önce 1989 Kürt raporunda CHP, SHP aynı şeyleri söylüyordu. Tarihsel tutarlılık içerisindeyiz. Ama senin ortağın geçen çözüm sürecinde sana ip atıyordu. Sen de ona ‘Kandan beslenen vampir’ diyordun. Şimdi o günkü çözüm sürecindeki tutumu doğruysa, bugünkü tutumu 180 derece yanlış. Eğer bugünkü doğruysa, o günkü tutumu yanlış. Biz o gün tarihte yine durduğumuz yerde duruyorduk. Bizi dinleseydin, Meclis'e getirseydin, hiçbir partiyi dışlamasaydın, tutamayacağını sözler vermeseydin, şeffaf olsaydın, toplumsal mutabakat arasaydın. Burada gaziler, şehitler biraz önce şehit ailelerinin başkanı geldi ‘Teşekkür ederim tutumunuzdan’ diyor. Onların gönlünü kıracak işlere kalkışmasaydın, o günden sonra Hendek olaylarında 250, bugüne kadar 2 bin 500 şehit gelmezdi.”