Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında sosyal medyada gündem olan abdest alma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın yaklaşık bir ay yirmi gün önce Kastamonu'da gerçekleştiğini ifade eden Özel, görüntüleri bir vatandaşın çekerek paylaştığını belirtti.
"BUNDAN UTANÇ DUYUYORUM"
Özel, söz konusu videonun kurgu olarak algılanmasına tepki göstererek, "Görüntüleri sanki biz servis etmişiz gibi düşünüyorlar, bundan utanç duyuyorum. 'Ben abdest alayım da sen çek' gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Bu yaşananlara gerçekten çok üzüldüm" dedi. Dini hassasiyetleri hakkındaki eleştirilere de yanıt veren Özel, vakit namazı kılmamasına rağmen cuma ve bayram namazlarını yıllardır kaçırmadığını sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Partiden yapılan açıklamada görüntülerin 3 Temmuz'da ve cami cemaatinden bir yurttaş tarafından çekildiği duyuruldu.
YSK KRİZİ İLE İLGİLİ DE KONUŞTU
Seçim güvenliği konusuna değinen Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilci bulundurma süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. YSK'da grup kurarak temsilci bulundurma hakkı elde ettiklerini hatırlatan Özel, daha önce 15 yıl boyunca YSK'da görev yapmış ve CHP tarafından azledilmiş bir ismi kendi temsilcileri olarak yeniden görevlendirdiklerini açıkladı.
Bu görevlendirme sırasında yaşananları anlatan Özel, "Temsilcimiz YSK'ya gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor. Bizim YSK'da görevli bulundurabilmemizi DEM Parti, MHP ve diğer bütün partiler savunurken, AK Parti ile CHP birlikte karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP destek verirken, AK Parti ile CHP'nin birlikte hareket edip karşı çıkmasını anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.