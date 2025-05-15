CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Habertürk yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile 'terörsüz Türkiye' olarak tabir edilen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bize karşı mertçe, siyaset zemini içinde bir mücadele veriliyor olsa başımla beraber. Hepsine cevap veririz" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gündemin çok hızlı değiştiği, makro gündemlerin olduğu yerde CHP'nin uğradığı haksızlıklar, CHP üzerinden Türkiye demokrasisine yapılan hürmetsizlik, seçmene hürmetsizlik, seçmen iradesine karşı yapılan darbe girişimine karşı seçmenin tepkisini ortaya koyması, görünür kılması açısından önemli gündemimiz var.

Gündemin yoğun akışı zaman zaman bize odaklanma sorunu yaratmıyor ama, gündem içinde alanı daraltması açısından riskli. Diğer risk de bu kadar kritik gündem varken o gündemlere duyarsız kalıp kendi gündemimize takılıp kalmak da doğru değil. İkisinin birbirine temas ettiği ince çizgide dirençli, direngen siyaset izlemek durumundayız.

Ne övgü duymak için ne de yergileri değersiz kılmak için siyaset yapıyor değiliz. Doğru bildiğimiz yerde duruyoruz. Zaman zaman geçmişte 2002-2007'de analiz duyduğunuzda Adalet ve Kalkınma Partisi gündemi belirler, siyaset şekillenir.

'BİZE MUHALEFET YAPAN 2 RAKİBİMİZ VAR'

Siyasetin kırılma anlarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemi doğru yönden yakaladığı falan. Şimdi sayın Bahçeli dön dolaş CHP ile genel başkanı ile, Cumhurbaşkanı adayı ile belediye başkanları ise bu kadar meşgulse CHP'de işler yolunda gidiyor demektir.

CHP Türkiye'nin birinci partisi. Türkiye'de iktidar ile muhalefet yer değiştirdi. Şu anda CHP siyasetin iktidar partisi. Bize muhalefet yapan iki rakibimiz var. Bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi ikincisi MHP.

'SİYASET ZEMİNİNDE YAPSINLAR'

Uzun süre siyaseti domine ettikleri için. Genel olarak merkezi siyasette iktidar partisi olmayı ellerinde bulundurdukları için. Onlar da CHP'nin lider duruşunu, gündem belirleyen duruşunu, iktidara yürüyen duruşunu sekteye uğratmak için bir şeyler yapıyorlar.

Hukuk ve hakkaniyet zemini içinde kalmak lazım. CHP'yi kıyasıya eleştirsinler, CHP'ye karşı her türlü tepkilerini dile getirsinler. Mertçe ve siyaset zemininde bunu yapsınlar.

'BİR SAVCI ADAY OLURSA GÖREVİNE DÖNEMEZ'

Net bir şekilde söylemek gerekirse, Anayasamız hukuk üstünlüğünü söyler. Hukukun üstünlüğü hakim ve savcılar eliyle tesis ediliyor. Onlara verilmiş anayasal güvence var. Bir hakim ve savcı dönüp de siyasete girmeye kalkarsa, herhangi bir savcı herhangi bir siyasi partiden aday adayı bile olsa bir daha bu görevine dönemez denir.

Örneğin Gezi, Demirtaş, Selçuk Kozağaçlı, Canan Kaftancıoğlu karara imza atmış bir hakim, hakimlik görevinden sonra siyasete soyunmuştu, Tayyip Bey de onu bakan yardımcısı yapmıştı. Bakan yardımcısı nasıl pozisyon, Tayyip Bey'den aktarıyorum 'Bakanlar teknik yardımcıları siyasi. Bakan yardımcılarımız teşkilatla gerekli iletişimi sağlayacak' diye özetlemişti. Bakan yardımcıların önemli kısmı fevkalade siyasi kişiler.

Eski hakim bakan yardımcısıydı. O bakan yardımcısını aldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Hepimiz adına adalet dağıtması gereken en önemli yere bir siyasi geliyor. Anayasa'ya göre yasak, gelmez. Siz benim yardımcım olsanız, desem ki 'bakan yardımcısını başsavcı atayacağım' desem, siz dersiniz ki 'Özgür bey bunu yapamayız, bir kişi siyasi olduktan sonra adliyeye dönmesine izin vermiyor'.

Bu anayasa yazılırken bakan yardımcılığı konumu yoktu. Bize karşı mertçe, siyaset zemini içinde bir mücadele veriliyor olsa başımla beraber. Hepsine cevap veririz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

Bu yapılanların, bu gelen neyse bana da gelse benden de gitse böyle olmaması lazım. Siyaseti yargıyı alet edip fayda umup, direniş büyüyünce AK Parti zarar görmüş biz karlı çıkmış olabilir. Ben bu sürece itiraz ediyorum. Tarihsel tutarlılık içindeyiz. Haksızlık yapmayalım ilk açılım süreci olduğunda 'Biz bu sürece kredi veririz' demişti. Erdoğan da 'al kredini başına çal' demişti. Orada temel hata yapmıştı, biz de ona itiraz etmiştik.

Biz terör bitsin isteriz. MHP 'terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz?' diyordu. Evet, terörsüz Türkiye istiyorum. PKK terör örgütüydü, silah bırakacağını, kendini fesh ettiğini açıkladı. Bunun başarılabilmesi durumunda çok kıymetli bulurum. Bu konuda üzerime, partime ne düşerse yapmaya hazırım. Bu iş başarılırsa şehit gelmeyecek ne Türk ne Kürt anası ağlamayacak. Bu ülkenin milyonlarca trilyonlarca doları silaha, mühimmata, dünyanın gelişmiş ülkelerin silah tüccarlarına gitmeyecek.

Hele hele CHP'yi ülkeyi yönetmeye hazır olduğu dönemde bu oluk oluk para emekliye, işçiye, sanayiye, öğrencilere, ARGE'ye, inovasyona akacak. Bu durumda niye terörsüz Türkiye'yi savunmayayım. Terörsüz Türkiye'yi kim savunuyorsa bir fazlasını biz savunuyoruz.

'SÜREÇ ŞEFFAF YÖNETİLMELİ'

Terörsüz Türkiye ya da terörün bitmesinin başarılı olmasının şartları nedir diye baktığımızda, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, o zaman MHP tam karşısındaydı, CHP'yi de AK Parti zorla karşısına itti.

Siyaset kurumunu dışlayarak, kişilerle Erdoğan'ın görevlendirdiği 3 kişi, Abdullah Öcalan'ın talep ettiği 3 kişi görüştü. Sürecin sonunda toplumsal mutabakat sağlanamamış olduğu için mesele patladı. Ardından ne oldu? Hendek olaylarında 249 şehit verdik. O gün başaramadığımız için bu kadar şehit verdik bu kadar çok para kaybettik.

Demek ki bunu bir siyasi partinin değil bütün siyasi partilerin ortaklaşabildiği zeminde, toplumsal mutabakatın aranabildiği en önemli mecra parlamento. Bütün partilerin katılımıyla. Böyle bir süreci götüreceksiniz bu süreçte devletten birtakım görevliler rol alabilir, ön müzakereler yapalıbilir. Aktörlerin tamamı seçilmiş, doğrudan resmi yollardan yetkilendirilmiş olması bekleyemezsiniz. İstihbarat örgütü gider görüşür.

Bir miktar orada yol alınır. Orayı çok sorgulamak gerekir. Daha sonra bütün siyasi aktörlere samimiyetli bilgi paylaşması lazım. Bu aksadı. Devlet Bey'in Meclis'te selamlaşıyoruz, ihtiyaç duyduğumuzda konuşuyoruz diye 'DEM'leniyorsanız' dediği, 2014 yılında Erdoğan'a söylediği, Erdoğan'ın ona 'kandan beslenen vampirsin' dediği. Bir anda Bahçeli'nin el uzatmasıyla ve sonra umut hakkı konuşmasıyla öğrendik.

Devlet Bahçeli yıllardır ağzına geleni söyler. Bize bu kadar haksızlık eder. Bunu yaparken bunu yapıyor. Devlet düğmeye basar Devlet Bey 180 derece döner. Böyle bir inorganik siyaseti doğru bulmam. Birtakım atanmışlar herşeyi bitirmiş, düğmeye basmış. En ağır hakaretler ederken el uzatıp, sıkıyormuş. Bu baharı başlatacak ilk çiçeğin açması ise eyvallah.

Süreç şeffaf işletilmedi, toplumsal mutabakat evresine yönelik doğru adımlar atılmadı. Diğer partilerin bilgilendirmesi süreci yarım kaldı. Şöyle bir şeye döndü iş. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'e dedim ki, 'Dünyada bu işi başaranlar böyle yapmıyor'. O dedi ki 'Başkan geçen sefer denedik, hedefimiz barış sonra çözüm yaptık olmadı şimdi önce çözüm sonra barış' dedi.

'O zaman bu sürecin parlamentoya açılması lazım' dedim. Bugün DEM'le AK Parti arasındaki sürtüşmede o. Sayın Erdoğan AK Partili milletvekillere 'gidin Türkiye'ye anlatın' diyor. 'Millet sakın pazarlık ediyor sanmasın, anlaşma var sanmasın' deniyor.

'HİÇBİR PARTİ ŞEYTAN DEĞİLDİR'

Diyorlardı ki 'terörsüz Türkiye demek kayıtsız şartsız silahların bırakılması demektir'. Bugün Ahmet Türk'ün yaptığı Tuncer Bey'in açıklamaları önemliydi. Diyorlar ki, güven artırıcı önlemlere bu işin takvimlendirmeye ihtiyacı var.

Bunu söyleyince Adalet Bakanı başka bir şey söylüyor. Şimdi iş oy kaygılarıyla hem sahipsiz bırakılma, başarılı olunacak a bu başarıyı kimseyle paylaşmamak için AK Parti ve MHP, muhalefeti dışlayarak, CHP'yi şeytanlaştırarak bir süreç yürütüyor. Bunu millet görüyor. Bunu anketlerden görüyoruz. CHP'ye ne yapılmaya çalışıldığı millet tarafından doğru anlaşılıyor. MHP'ye yeni düşman lazım. Bundan önce DEM şeytandı, şimdi DEM'le dost oldular, ki olsunlar, doğrudur. Hiçbir parti şeytan değildir.

'KENDİ İKTİDARIMIZDA ÇÖZECEĞİZ'

Biz terörsüz Türkiye'ye 'hayır' demiyoruz. Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değil. Geçen sefer bu işten başarısız olunca çok şey kaybettik. Büyük sabır ihtiyat ve ihtimamla bu sürece samimiyetle destek vermeyi önemli görüyorum. Bana deseler ki 'komisyon kuruyoruz getir demokratikleşme paketini' deseler ben hazırım.

Bu ülkede kan, gözyaşı dursun, para doğru yola harcansın isteriz. Şu anda muhalefette olduğumuz için bunu enfekte edelim, sabote edelim demiyoruz. Bu iktidar süreci beceremezse kendi iktidarımızda Kürt meselesini demokratik yoldan çözecek güvenceyi veriyoruz. Bugün çözmeye karar verirlerse o noktada Meclis zemininde biz varız.

'KAYYUM ATAMALARI SONA ERSİN'

Dört başı mamur hazırlığımız var. Doğru zemin oluşturulduğunda paylaşmaya hazırız. Arkadaşlarımız hangi parti bilgilendirme istiyorsa komisyonumuz o bilgilendirmeyi yapacak hazırlık aşamasını tamamlamıştır. Güven artırıcı adımlar atılacaksa, kayyum maddesi var. Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt, Van gibi büyükşehire kayyum atamış durumdalar.

Geçen seçim döneminde 49 kayyum atanmıştı. Bu konuda 11 siyasi partinin ortak kanun teklifi var. AK Parti MHP bloğunun dışında bütün siyasi partilerin imza attığı teklif var. İlk düğmeyi iliklemeye buradan başlayalım. Oy verdiği belediye başkanına kayyum atanmış herkes.

Esenyurt için Ahmet Özer, bir başka için başka, burada olumluya doğru gidiş başladı diye başlayabiliriz. Devamında bazı kanun maddelerinin kötüye uygulanmasının derhal sona erdirilmesi bazı kanunlarda değişiklik bazı kanunlarda yeni baştan yapması lazım.

'TÜRKİYE İÇİN DOĞRUYU ARAMAK LAZIM'

Bunu bir partinin çerçevelemesi yerine Meclis Başkanını yaratacağı demokratik zeminde partilerin görevlendireceği teknik kişilerin çerçeveyi belirlemesi lazım. Kırmızı, beyaz, yeşil çizgiler yerine toplumsal mutabakatın aranması lazım. O sandalyelerden birinde şehit ailelerin de olduğu onların da rızasının alınmasını söylüyoruz.

CHP'nin bu yaklaşımını şehit aileleri olumluyor. 'Gelin bu sefer bu işi, sıcak siyasetin çatışmalı alanından çıkarıp, hep birlikte çözelim, kazananın Türkiye Cumhuriyeti olacağı, kaybedenin olmayacağı bir süreç olsun' diyoruz. Nerede ise parlamente yüzde 95 temsiliyete sahip. O açıdan önemli. Dışarıda kalan partiler önemli.

Örneğin Zafer Partisi'nin milletvekili yok mutlaka davet edilmeli. Sayın Destici mutlaka çağırılıp görüşü alınmalı. Bir masa kurarsınız, davet ederseniz, gelenler gelir, gelmeyenler gelmez. Gelip de eleştirilerini söyleyenler, kendi perspektifinden çözüm sunanlar olur. İlk önce müzakere, çözüm, tartışma, demokratik masanın kurulması lazım. Türkiye için doğruyu aramak lazım. Bundan başka çare yok.

'TÜRKİYE'NİN HAKLI TEZLERİNİ ANLATIRIZ'

Biz Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz. Gelecek seçimlerde müstakbel iktidar partiyiz. Öyle umut ediyoruz. Yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Ben Türkiye'nin çıkarlarını savunuyorum diye şaşıranlar olur. Türkiye'yi savunmam kadar normal bir şey yok. Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da doğru yerde duracağım.

Ege adalarıyla ilgili meseleyi konuşacağım, AB tam üyelik için konuşacağım. 77 ülkeden 89 parti, İspanya Başbakanı 5 gün boyunca İstanbul'da. Burada da Türkiye'nin tam üyeliğine önemli destek veren deklarasyon çıkarmaya çalışıyoruz. Orada konuşma yapacağım. Vize sorunu, öğrenci, işadamı, hasta, akademisyenimizin vize sorununu konuşmadan o toplantılardan görmedik.

Sığınmacı sorunu mesela. Merkel ile Erdoğan el sıkıştı 4,5 milyon sığınmacıyı kilitlediniz, safa sürüyorsunuz, böyle bir şey yok. KKTC'nin sahiplenmesi mesela. Türkiye'nin temel tezlerini sahipleniyorum. İlk yurt dışı ziyaretimi Kıbrıs'ta yaptım. En temelde şu anda Türkiye iki devletli çözüm noktasında duruyor. Bunun dışında Annan Planı olsun her seferinde Kıbrıs Türkü adım atmış eli havada bırakılmış. Biz Türkiye'nin haklı tezlerini anlatıyoruz.

İMAMOĞLU İLE NE KONUŞTUĞUNU ANLATTI

İmamoğlu ile gelecekte Türkiye hayalimizi konuşuyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kampanya Ofisi'nin yönetiminde partiyi kimi temsil edeceğini konuştuk. Gölge bakanlıkları ofiste, MYK'daki gölge bakanlıklardan, grubumuzdan yapalım. Süreci birlikte tasarlamak, olası projeleri en doğru nasıl aktarırız? Yargı süreçlerini konuşuyoruz. Çocuğumuzdan çoluğumuzdan konuşuyoruz. Sonuçta çok iyi dostuz, kardeşten ileriyiz. Anneler Günü'nde içeride olan kişileri aradım. Biz birbirini seven aileyiz. Bizim Medya A.Ş'nin genel müdürünün kızlarıyla konuştum. Moral verdik birbirimize. Orada her şey kayıt altında.

'TÜM PLANLARIMIZ İMAMOĞLU'

Diplomasını iptal ettiler. Bölge idare mahkemesine başvuruldu. Yürütmeyi durdurma talebi var. Çok uzun sürmez. Durdurması için yeniden adaylığına kavuşur. Şu anda somut engel diploma. Yürütmeyi durdurmayla ortadan kalkabilir. İstinaf ve Yargıtay aşaması var.

Ekrem İmamoğlu'nu adaylığı dışında bir seçeneği konuşmayı şu an için doğru bulmam. Geçenlerde bir kanalda sayın gazeteci çok ısrar ediyordu. Bizim A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu. Aday artık kendi bile kendini değiştiremez.

Arkasında 15 milyon vatandaş var. O gün gediğinde aday olamıyorsa, mücadelenin büyüdüğü yerde sen adayı milletten kaçırırsan, onun yerine gösterdiğin adaya yüzde 70 oy verir. Partilere 400 milletvekili verir. 400 milletvekili olursa hızlı bir şekilde hızlandırılmış parlamenter sistemine döneriz. Ekrem İmamoğlu Başbakan olur. Tarafsız cumhurbaşkanı bugünkü tavrına bakılırsa Mansur Yavaş olur.

Mansur Bey geçmişte 'kimsenin yedeği değilim' demişti. Ben de kendisini bu pozisyona sokmak istemem. Mansur Bey'in Ekrem Bey'le gösterdiği dayanışma, parti kimliği, hukukçu kimliği, icracı kimliği çok önemli. O gün şartlar geldiğinde kendisi ne düşünür, biz ne düşünürüz, kamuoyu ne düşünülür bakılır.

İmamoğlu milletin adayı olduğu için Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledim, meselenin özü ve sözü budur. Ben Mansur Bey'i değersizleştirecek bir şey söylemem. Kişisel ve parti hukukumuz çok güçlü. Zaman beni doğruladı. Mansur Bey'in bütün açıklamaları o günkü şartlarda bazı arkadaşlar gazetecilik yaptılar. Şunu söyledim 'Mansur Bey'le bütün ihtimalleri konuştuk, Mansur Bey bu süreçte partim görev verirse diyor' dedik."