19 Mart operasyonlarının ardından tutuklanan kişilerin aileleri tarafından oluşturulduğu belirtilen Aile Dayanışma Ağı’nın X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildiği ifade edildi.
Aile Dayanışma Ağı, erişim engelinin ardından sosyal medya platformunda yeni bir hesap oluşturdu. Yeni hesaptan yapılan ilk paylaşımda da çalışmaların sürdürüleceği mesajı verildi.
Özgür Özel’den takip çağrısı
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Dayanışma Ağı’nın yeni hesabından yaptığı ilk paylaşımı kendi hesabından alıntıladı.
Özel, paylaşımında ailelerin adalet talebi etrafında oluşturduğu dayanışmaya dikkat çekerek, yeni hesabın takip edilmesi çağrısında bulundu.
Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Adalet isteyen ailelerin dayanışmasının önünde kimse duramaz. Aile Dayanışma Ağı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirdiler, yenisi açıldı. Hep beraber takip edelim.”