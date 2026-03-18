Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisinin mal varlığına yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Belgelerin sahte olduğunu öne süren Gürlek, Özel'in tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten rüşvet aldığını ve bununla İBB davasını perdelemek istediğini iddia etti.

JET YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına yanıt verdi.

Özel, şu yanıtı verdi:

Nasıl bir korku, nasıl bir paniğin içine düşmüşse artık…

Sözde “Adalet” bakanı, devam eden İBB davasıyla ilgili hüküm veriyor.

Muhittin Böcek’e iftiracı ol diye teklif, baskı, şantaj yaptığını kendi itiraf ediyor.

Belgelere cevap verirken e-devletten aktif-pasif taşınmazları göstermek yerine, hızla sattıklarını gizlemeye kalkıyor.

Bana atmaya kalktığı iftiraya, "Bir cevap verecek misiniz?" diye soranlar için:

Ben o cevabı, beş ay önce verdim.