Meclis'in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon, devletin zirvesini bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti liderleri ile yaptığı sürpriz görüşme resepsiyona damga vurdu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen isimler arasında yer aldı. Babacan'ın Erdoğan ile verdiği fotoğraf kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"BU GÖRÜŞMELER DOĞALDIR"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, CHP lideri Özel, bugün DEVA lideri Babacan’ı aradı. Saymaz o iddiayı şu ifadelerle aktardı:

"CHP lideri Özel, bugün DEVA lideri Babacan’ı aradı. Özel, resepsiyondaki fotoğraflardan ötürü kendilerine yönelik haksız eleştirilerden rahatsız olduğunu söyledi. Özel, “Mecliste bu tarz partiler arası görüşmeler doğaldır” dedi. Özel, muhalif partilerin iktidarın antidemokratik adımlarına karşı birlikte hareket etmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti."