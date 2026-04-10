CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin ardından bugün Celal Bayar Köşkü’nü ziyaret ederek, Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ile görüştü.

Ziyarette Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’den oluşan parti heyeti eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel şunları söyledi;

-Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sandığı koyun ki iddialarınıza yanıt verelim. Ara seçimle ilgili beklenti ve talebimizi dile getirdik. Hesapların içine girdikleri noktada Anayasa'yı okumayı ihmal etmişlerdir. 30 ay bittikten sonra ara seçimin bir zaruret olduğunu, o sandalyaleri doldurmanın zorunluluk olduğunu şimdi okuması yazması olan herkes anlıyor. Adeta bir suç durumuyla karşı karşıyayız.

-77. Madde'de yapılır denilen madde uygulanırken ama ara seçime gelince kaçıyorsunuz. Ara seçimden kaçmak siyasi bir tükenmişliğin itirafıdır.

-Sizi mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz. Ama siz son yerel seçimdeki mağlubiyetin intikamını almayı tercih ediyorsunuz. Erdoğan mevcudiyetini ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin Anayasal zorunluluk olduğunu inkar etmek kendisini inkar etmektir.

-Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'nda oturduğu her gün Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan ve görevinin gerektiğini yaptığını düşünen tüm savcılar hakimler açısından şüphe uyandırmaktadır.

‘HİÇ Mİ İHBAR, SÖYLENTİ YOK?’ DENİLDİĞİ KULAĞIMIZA GELİYORDU”

Genel Başkan Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

-Mersin Yenişehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Yenişehir Belediyesi’nde bir takım ihbarlar, duyumlar üzerine bazı aramaların yapıldığını, kendilerinin de konu hakkında tam olarak bilgi saibi olmadıklarını, belediye başkanıyla ya da siyasilerle ilgili şu an itibariyle herhangi bir gözaltı veya soru, soruşturma ve odalarında arama gibi bir durumun olmadığını bana ifade etti. Dikkatle takip ediyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim.

-Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyet Başsavcılarına ya da doğrudan bazı savcılara Ankara’dan, ‘Ya hiç mi ihbar yok?..’ Soruşturma dediğin basit şüphe ile başlar. Hatta ilk göreve geldiği gün Adalet Bakanı bir gaf yapmıştı, ‘Kuvvetli şüphe ile başlar’ demişti. Soruşturmanın basit şüphe ile başladığı, kuvvetli şüphe ile de kovuşturma evresine geçilebildiği konusu kendisine hatırlatılmıştı. O travmatik bir düzen içinde zihin işlediğinden ötürü, her telefona ‘Soruşturma basit şüphe ile başlar. Hiç mi ihbar yok, hiç mi söylenti yok?

-Sosyal medyada da mı bir şey yok?’ diyerek, Cumhuriyet Başsavcılarına bir takım operasyonlar telkin edildiği veya bir takım soruşturmaların yapılması noktasında baskılar yapıldığı kulağımıza geliyordu.