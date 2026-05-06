CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli’nin sözlerini “önemli ve yerinde bir açıklama” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
-Bu düzenden medet umanlar yarın ne hata yaptıklarını anlarlar. Sayın Bahçeli'nin tutumu elbette doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutumdur. Aksine tutumda bulunanların içinde oldukları durum akıl tutulmasıdır.
-Biz bulunduğumuz komisyona girerken de söyledik, olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korksun herkes dedik.
-CHP'ye şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım. Türkiye'nin kurucu iradesine şantaj sökmez.
Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına ilişkin:
-Sayın Devlet Bey'in açıklamasında değerlendirmeleri, dinleme sırası, bu sorunun yöneltilme sırası Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olan, diğer liderlerdir.
-O dava bir ceza davası ve bir yandan görülüyor. O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenecekse dinlensin.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP’ye ilişkin “mutlak butlan davasında kararın yazıldığı ve zamanlamanın beklendiği” yönündeki kulis iddiaları sorulan Bahçeli, "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" ifadelerini kullanmıştı...