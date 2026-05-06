CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli’nin sözlerini “önemli ve yerinde bir açıklama” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

-Bu düzenden medet umanlar yarın ne hata yaptıklarını anlarlar. Sayın Bahçeli'nin tutumu elbette doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutumdur. Aksine tutumda bulunanların içinde oldukları durum akıl tutulmasıdır.

-Biz bulunduğumuz komisyona girerken de söyledik, olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korksun herkes dedik.

-CHP'ye şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım. Türkiye'nin kurucu iradesine şantaj sökmez.

Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına ilişkin:

-Sayın Devlet Bey'in açıklamasında değerlendirmeleri, dinleme sırası, bu sorunun yöneltilme sırası Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olan, diğer liderlerdir.

-O dava bir ceza davası ve bir yandan görülüyor. O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenecekse dinlensin.