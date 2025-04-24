CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen drone saldırısı sonucu 1 askerin şehit olmasına ilişkin "İnşallah da Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Bu arada dün bir tane dron attılar, o da bizim Mehmetçiğe çarptı ve hastaneye götürdük. Kurtaramadık şehit oldu" açıklamaları tepki çeken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Bu dili ve üslubu manidar, yakışıksız buluyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Söylenecek bir şey yok. Gösterilen tepkiler boşuna değil. Yanlış ve yakışıksız bir şey olmuş." dedi.

SOL Parti'yi ziyaret eden Özel gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İBB'NİN AFAD TOPLANTISINA DAVET EDİLMEMESİ

Belediye başkanını içeriye atmışlar. Deprem için çalışan biri vardı, içeriye koyduk diyorlar. AKOM'un başında olması gereken, AFAD toplantısında birinci davetlisi olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. İBB Başkanvekili'ni çağırmıyorlar. Kendi kendilerine oturmuşlar.

Depremleri alınacak tedbirleri konuşacakları devletin toplantısına 16 milyonluk kentin büyükşehir belediyesi davetli değil ama bir parti davetli. Bundan sonra da tutmuş yok siyasete alet edilmesin diyor. Gerçekten utanılacak haldeler. Deprem için çivi çakmadılar diyorlar.

Dün çalışmayan GSM şirketleri bu iktidarın eseri. Bu iktidar değişecek. Depreme karşı en önemli risk faktörü AK Parti'nin rantçı ve talancı anlayışıdır.

BAHÇELİ'NİN İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMASI

İstanbullular üç kez karar verdi. İşin ehli İmamoğlu dediler. Bahçeli, "İşin ehline verilsin, bir an önce olsun" diyorsa tutuksuz yargılamaya destek veriyor demektir. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmesine teşekkür ediyorum.

BAKAN GÜLER'E ŞEHİT TEPKİSİ

Bu dili ve üslubu manidar, yakışıksız buluyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Söylenecek bir şey yok. Gösterilen tepkiler boşuna değil. Yanlış ve yakışıksız bir şey olmuş.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan'ın marjinal tanımı yapacak hali yok. Marjinalleşmiş olan bu dildir. Kentsel dönüşüm hayatidir.