CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün TBMM'de AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı...

Bakan Tekin, tutuklanan öğrencilerin ilişkin, "Türkiye’de toplumumuzu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri hukuki ve demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz protesto hakkı açısından izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Ben böyle bakıyorum. 'Protestoya katılan herkes gözaltına alınıyor' şeklinde sunmak yanlıştır" ifadelerini kullanmıştı...

"YALANCI ADAM"

Bu açıklamalara CHP lideri Özel’den çok sert yanıt geldi..

Özel, "Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar, sonra da onlar 'eli baltalı.' Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu. Ne baltası ya? Yalancı adam! Utanmaz adam! Ne baltası? Sadece gösterilere katılmış, evine gitmiş kişileri yüz tarama sistemiyle evlerden topluyorlar. Sonra da onlar eli baltalı. Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, böyle bir çubuk yoktu ya, çubuk yoktu. Hepimiz bunu biliyoruz. Yıldırmak için yapılan işler bunlar" ifadelerini kullandı.