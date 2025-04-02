İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından, İstanbul ve diğer şehirlerde protestolar başladı.

Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla 2 Nisan'da Türkiye genelinde bir günlük genel tüketim boykotu başladı. Reuters'ın aktardığına göre boykotun etkisi, özellikle alışveriş merkezlerinde gözle görülür şekilde hissedildi. İnsan kalabalıklarının olmadığı AVM'lerde alışverişler durdu.

Boykota, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de destek verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Boykota destek veren gençlerimize, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Özel, boykotun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak, boykotun süreceği mesajını verdi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar.

Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek."

Kapatılan boykot sitelerinin yerine yenisinin açıldığını da duyuran Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur.

Milletle inatlaşmak neymiş, milletin Cumhurbaşkanı adayını hapse atmak neymiş bu iktidar anlayacak.

"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak."