21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile sorun yaşayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP MYK'sı tarafından İzmir İl Başkanlığına yapılan atamaların ardından partisinden istifa etmişti.



İstifasının ardından yaptığı açıklamada Özgür Özel'e desteklerini bildiren ve kurulması halinde Özel'in yeni partisine katılacağını söyleyen Tugay, 24 Temmuz'da kurulan YENİ Parti'ye dahil olmayarak bağımsız kalmayı sürdürdü.



Bu süreçte adı birçok kez AKP ile yan yana getirilen Tugay, her defasında iddiaları yalanlasa da, dün Ankara'da yaşanan gelişmeler Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları yeniden alevlendirdi. Tugay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmeden sonra Beştepe'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi ve görüşmenin ardından ikilinin fotoğrafının paylaşılmasına YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk yorum geldi.





ÖZEL'DEN 'LÜZUMSUZ' TEPKİSİ



TBMM'deki yeni yasama yılı nedeniyle yapılacak açılış oturumu için Meclis'e gelen Özel, basın mensuplarının Tugay-Erdoğan görüşmesine yönelik sorusuna "Değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek olarak değerlendiriyorum" yanıtını verdi"