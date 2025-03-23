CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi'nden bir video yayımladı. Halka çağrıda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı;
"Çağlayan Adliyesinden sesleniyorum. Bugün bir demokrasi şölenini yaşayacağız. Üyelerimizi ön seçim sandığına, 86 milyon yurttaşımızı dayanışma sandığına giderek Türkiye’ye sahip çıkmaya davet ediyorum.
"GELİN, SEÇİN, TARİHE GEÇİN!"
Çağrımızdır: Evlerinize, hepimizi birleştiren Türk Bayraklarını asın ve sandık başına koşun.
Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu haberdar edin, teşvik edin, sandığa kadar eşlik edin. Gelin, seçin, tarihe geçin!"
GENEL MERKEZE BAYRAK ASILDI
CHP lideri Özgür Özel'in çağrısının ardından partinin genel merkezi Türk bayraklarıyla donatıldı.