YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış politikadan fon soruşturmasına kadar birçok başlığa değinen Özel, geçtiğimiz hafta AKP’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve butlan CHP’sine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Bu yangın yerinde kimi tehditlere direnirken, mücadele ederken, onuru ve haysiyeti için yataktaki anasını-babasını bırakıp hapiste yatarken, beşikteki çocuğunu, hatta kendisi içerideyken doğan çocuğunu açık görüş günleri ayda bir kere kucağına alabilirken birileri tehditle, şantajla, teklifle, bir sebeple gidiyor, parti değiştiriyor.

-Bu yangın yerinde İzmir Belediye Başkanı da gitti AK Parti‘ye katıldı. Kendisini seçenlere ihanet edip, yol arkadaşlarına ihanet edip, söylediği her sözü, ettiği her yemini, verdiği her teminatı hiç edip, daha 10 gün önce söylediği sözlerin hepsini birden yok sayıp, gidip bir de orada birilerine methiyeler düzmeye, oralarda pişkin pişkin sırıtmaya, İzmir’le alay etmeye ve İzmirlileri kahredecek işler yapmaya başladı. Bu ne ilk, belki de son olmayacak.

-Tarihte de hep böyle oldu. Çünkü dönem kirli bir dönem ve bu dönem kirlilerle temizler, cesurlarla korkaklar, menfaatçilerle kahramanlar birbirinden öyle ayrışacak, tarihte öyle yerlerini alacaklar.

“İZMİRLİLERE HİSSETTİRDİKLERİNİ ANLIYORUM”

-Ben bir yıl önce kongremizi yaparken ‘Ben size iktidara gül bahçelerinden yürümeyi değil; dikenli yollarda yürümeyi, eziyet çekmeyi, üzülmeyi ama teslim olmamayı vadediyorum’ demiştim. Oradaki yolda devam ediyoruz. Elbette İzmir’de yaşananlar ve İzmir’de yaşananların İzmirlilere hissettirdiklerini anlıyorum.

-10 yaşında bir başka şehre ilk kez, İzmir’e yatılı öğrenci olarak gitmiş, iki haftada bir çıktığı çarşı izinlerinde bugün o ihaneti yapanların hizmet etmekle mükellef oldukları şehirde, 1985’te koca koca binalara baka baka dolaşmış, hayatı tanımış, insanları tanımış, İzmir gibi bir şehri tanımış, 12 yaşında Zübeyde Hanım’ın kabri başına gitmiş Karşıyaka’da dua etmiş, İlk Kurşun Anıtı’nın önünde gözyaşı dökmüş, her 9 Eylül’ü kendi yaş gününden daha büyük bir heyecanla karşılamış küçücük bir çocuğun, ilkokulu, ortaokulu, lise ve üniversiteyi, vatani görevini yaptığı bir şehirde; genel başkan seçildikten sonra hatırlayın ’İzmir’i felaket bekliyor, İzmirli küskün, İzmirli kırgın’ yazıları arasında, İzmir’de 31 belediye başkanı adayı göstermiş ve 29’unun seçilmesinin sevincini 31 Mart akşamı sizlerle birlikte yaşamış birisiyim.

“SİZİN GİBİ HAYSİYETSİZLİK PEŞİNDE KOŞANLARA BU PARTİYİ TESLİM ETMEM”

-O gün, bugün bizde olanlar, olmayanlar; tüm milletvekilleri başarıyı sahipleniyorlardı. Bugün orada burada yalan beyanlarda bulunanlar, ilk telefonda kutlamaları yapıyorlardı. Türkiye tarihinin en büyük yerel seçim başarısıydı. Türkiye’nin yüzde 65’i, ekonominin yüzde 85’i, İzmir’de Menemen ve Aliağa özel durumu olan iki ilçe dışında tamamı kazanılmıştı ve çok büyük bir zaferdi. O gün çeşitli yöntemlerle diğer adayların belirlendiği gibi belirlenen aday, bugün ihanet etti.

-Şimdi birileri, o gün ‘büyük bir zafer, başarı’ deyip sahiplenen birileri, dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. ‘Öz eleştiri yapacak mısın?’ Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay’a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı.

-Ama kendilerinin ilk ilan ettiği aday, prensesleri, Aydın’da topuklayıp kaçarken hiç orada sorumluluk almayanlar; prensesleri Afyon’dan AK Parti‘ye koşa koşa giderken hiç sorumluluk almayanlar; Ataşehir’de taraf değiştiren altı belediye meclis üyesinin beşi önceki dönemin sorumluluğunda olanlar; çıkıp bize İzmir ile aramıza girip ‘Özür dileyecek misin?’

-İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar. Kimsiniz siz? İktidara teslim olanlar, kimsiniz siz? 47 yıllık zaferden sonra kaybetmeye görevlendirilenler.

“HERKES HADDİNİ BİLECEK”

Herkes şunu bilsin: İzmir ile YENİ Parti’nin arasına, İzmir ile Özgür Özel‘in arasına kimse giremez. İzmir’de bir üzülen, bir gözyaşı döken varsa kurban olayım ona. Özür ne?

-Köle olayım ona. Ama herkes haddini bilecek. O İzmir’i 31’de 31 alacağız. O seçimlerde İzmir’de dünya rekoru kıracağız. Haydi bakalım. İzmir sana selam olsun. İzmir, YENİ Parti ve Özgür Özel sana kurban olsun. Hepinizi çok seviyoruz.”