YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV yayınında Barış Terkoğlu, Senem Toluay Ilgaz ve Aslı Kurtuluş Mutlu’nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKP'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı;

"İzmir’in öfkesini yeterince dindiremediğimiz ortada. Biz Manisa’da %18 aldığımız gün, İzmir’de 60 alıyorduk. Manisa %60 alırken İzmir’de 48 alınır mı? Topyekun bir yanlışımız var. Bizim hiçbirimizin kendini kenara ayırmaması lazım. Yani İzmir’e genel başkan olarak beni liste başına, Genel Sekreteri liste başına koy. İstanbul’da yer kalmadı, İzmir’e liste başı koyduğuna da yazık. İzmir’e de yazık. İzmir’deki siyaset alanını daralt, İzmir’i tanıma, çantada keklik görüp falan bu hatalar bir kişinin hatası değil. 5 aday adayını ankete koyduk, o anketin sonucunda küçük bir farkla da olsa Cemil Tugay önde çıktı, biz de Cemil tugayı aday gösterdik. Elim kırılsaydı da aday göstermeseydim.

‘CEMİL TUGAY’IN NEDEN AK PARTİ’YE GEÇTİĞİNİ BİLİYORUM’

Cemil Tugay’ın neden AK Parti’ye geçtiği biliyorum. Birkaç dosya var. Bunlardan biri Halk TV ile ilgili bir dosyayı da ilişkilendirmişler, bir tane içeride olan bir değerli bürokrat kardeşimizin dosyasında kendisini ilişkilendirmişler. Çağırdılar gösterdiler ‘Ya AK Parti’ye katılacaksın ya içeriye atılacaksın’ diye. Tayyip Erdoğan’ın hazmedemediği şu; geçmişte diyordu ya ‘Eyyy CHP, Samsun’un doğusuna gidemiyorsun’ diyordu ya.

Ege’de 9 ilin 9’unu da kazandık biz. Erdoğan ‘Ege’ye gidemiyorsun’ durumu oldu. Şimdi güya Tayyip bey İzmir’i kazandı. Onun için Cemil Tugay’ın transfer edilmesi için her şeyi yaptılar. Dosyasına kadar biliyoruz, zaman aşımı da olmayacak o işlerin.

"PERİŞAN OLMUŞ, İZMARİT OLMUŞ"

Cemil Tugay'ı İzmir'de gördüm, perişan olmuş, izmarit olmuş. Genel seçime kadar dursun. Biz iktidar olacağız. Umarım dokunulmazlıkla falan milletvekilliğine kaçırmazlar onu."