YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin gündemine oturan fon kriziyle ilgili çok sert eleştirilerde bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in AKP'de milletvekilliği de yapmış ve ismi fon krizinde 20 milyar TL çektiği iddia edilen Osman Arıkan Acar ile tatil yaptığı iddiasını grup kürsüsünden dile getiren Özel, "Nacar'a ilişkin 20 milyar liralık iddiayı '3 bin 333 apartman dairesi parası' diye tarif etti.

Özel, konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı' dediler, yüzyılın soygununu yaptılar. Bundan sonra 'Türkiye Yüzyılı' yazısını gören, yüzyılın soygununu hatırlasın! Yüzyılın soygununu! Dün AK Parti'nin saadet zincirine bir isim daha eklendi: AK Partili bürokrat Osman Arıkan Nacar, şirket E-Data. Para 20 milyar lira. Yani çektiği para 20 milyar lira, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tam 10 katını vurmuş. Peki kaç daire parası? Çünkü milyar deyince altı sıfır mı altı sıfır, Anadolu'da bazen kafa karışıyor.

Benim annem babam bile 'Tam bu bir milyar... Milyar nedir?' anlaşılmıyor. Buradan vurulan para 3 bin 333 apartman dairesi parası! 3 bin 333 apartman dairesi! Diyor ki bu parayı kim kazanmış? Osman Arıkan Nacar. Peki normal şartlarda bu salondan birinin, herhangi birinin, ailesinden, yedi sülalesinden birinin fondan vurgun yaptığı çıksa manşet olur, değil mi? Peki bu kimmiş? 15 gün önce tatilini en yakın arkadaşıyla yapmış. En yakın arkadaşıyla baş başa tatil yapmış. Kimmiş? AK Parti'nin sözcüsü Sayın Ömer Çelik'miş! Bodrum'da tatil yapmışlar beraber!"