CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de Halk TV'ye konuştu.

Özel, şunları ifade etti:

-Ben bunu 6 ay önce Esenyurt'ta bir geze mitinginde bunu ifşa etmiştim. Antalya'da bir büyük Antalya'da bir başsavcı olduğu halde İstanbul Başsavcılığı Muhittin Böcek'e bir tane ifade tutanağı yolluyor.

-Altında işte bugün bir başka göreve gelen bir savcının da ismi var ve bu ifade tutanağında Akın Gürlek'in attığı bu iftira. Yani diyor ki Muhittin Böcek'e. Siz Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için Özgür Özel'e rüşvet verdiniz.

-Burada Manisa'da bir benzin istasyonu yaptığını söyleniyor gibisinden bir şey. Muhittin Böcek'in cevabı şu. "Ben zaten mevcut belediye başkanıydım. Ankete göre de kazanıyordum. Aday gösterildim zaten kazandım. O tarihlerde hiç orada olmadım. Ne alakası var? Ben hastayım buradan çıkmak istiyorum ama kimseye iftira atmam böyle bir haysiyetsizlik yapmam" diye 6 ay önce cevap vermiş.

-Bana da dedi ki böyle bir iftiraya beni zorladılar diye haber yolladı kendisi. Daha sonra da geçen bundan 15-20 gün önce gittiğimde de bana gelip 6 ay önce böyle bir şey teklif ettiler başkanım dedi. Söyleyeyim mi?

-Ayrıca da şunu da hazırlamışlar. Hani otelinde bir öğrenci öldü de bir FETÖ'cünün o FETÖ'cü bütün FETÖ'cüler içerideyken halen daha ihaleler alıyor, halen daha Erdoğan'ın uçağına biniyor ya.

Ben de ölen çocuğun babasından verdiği mücadeleye destek veriyorum ya. Sen eğer bu parayı ben verdim dersen, şimdi nerelerden verecek o parayı. Sana bu otelci ben verdim diyecek diyerek de teklifte bulunuyorlar.

-Eğer bu parayı "ben verdim derse" şimdi Muhittin Böcek nereden verecek o parayı? Sana bu otelci "ben verdim" diyecek diyerek de teklifte bulunuyorlar. Yani kurdukları kumpasın içinde bizim uğraştığımız otelinde birisinin öldüğü geçmişte FETÖ'cü olan ama halen daha Erdoğan'da da itibar sahibi olan birisinin de iftiranın bir parçası olması hazırlanmış.

-Muhittin Böcek sen bunu şundan aldım buna verdim dersin gerisini biz hazırladık. "Bu sayede taburcu olabilirsin" diyorlar. Oradaki insanın sağlığını partisine ve genel başkanına karşı bir kumpas için organize etmeye çalışıyorlar. Biz bunu 6 ay önce ifşa etmiştik.

-Bir kez işin bu tarafını görelim. İkincisi ben yerel yönetim sürecinde sadece Manisa mitinginin olduğu gün gittim Manisa'ya. Ben yerel yönetim sürecinde bütün kameraların önünde Türkiye'nin dört bir yanındaydım. Aday belirlenirken de Ankara'daydık. Bir dönemde bir yandan aday belirledik, bir yandan miting yaptık. Onları da takip ettiniz. Zaten diyor ki Muhittin Böcek bunu söyleyecek ama daha zaman var. 6 ay önce yolladı, yaptıramadı.

-Diyor ki "dayanamaz. Bir yerden sonra teslim olmaya karar verir, böyle bir ifade verir. O zaten itirafçı olacak ama daha zaman var" diyor. Bu arada da Antalya'nın Cumhuriyet Başsavcısını da değiştirip şimdi kendisinden bir adamı da oraya getirmek suretiyle bu kendi yaptığı kumpası, yani tabii şöyle birisi bu. Suç üstü yakalandı. İlk önce İstanbul'daki ID'leri verdim. Ankara'daki olmamalarından cesaret aldı.

-Ertesi gün dün onunları da yayınladık. Biliyorsunuz elimizde hepsi. Demiyor ki bu ID'ler yanlıştır. O ID'yi girdiğinde o taşınmazla ilişkisi bir tarihte aldıysa aldı, sattıysa sattı ortaya çıkıyor. Onları örtemez. Bir tane tapu gösteriyor, tapu şeyi gösteriyor, filtrelenmiş bir tapu gösteriyor. Son sattıklarını gözden kaçırtmaya falan çalışıyor ve diğer taraftan da şöyle bir şey yapıyor.

-Ben de örneğin yok dediği bir tanenin dün aldım, gösterdim. Sizlerle de paylaştım. Avcılarda 2024 yılının Temmuz ayında ben satın aldım diye beyan vermiş ve emlak vergisini ödemiş kendi adına. Bir diğeri örneğin işte bu senfoni evleri de 97 milyon lira henüz inşaat sürdüğü için tapu yok ama satış sözleşmesi var. Bir diğeri her ay 2 milyon pardon bir ay 3 milyon sonraki aylar 2 milyon, 2 milyon, 2 milyon taksitlerini ödediği mühürlü çizelge var.

-Ama onlar tapu kaydında yok dün gösterdiği. Yani Kaydında olmayanın emlak vergisini ödüyor. Kaydında olmayanın taksitlerini ödüyor. Kaydında olmayan bir de sattıklarının biz mal varlığını açıkla diyoruz.

-Malvarlığı dediğin şeyin içinde taşınmazlar vardır. Araçlar vardır. TL ve yabancı mevduat hesapları vardır. Varsa takılar, altınlar, mal altınlar, kol saatleri vardır. Sen evi satmışsın, parasını o hesaba koydun mu, koymadın mı?

-Bizim elimizdeki bazı kayıtlarda aldığı evin senetle ödendiği var. O senetin karşılığında parayı kim verdi, kimin senetiydi onlar yok. Onların hepsinin teker teker açıklar çıkması lazım.