Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Francken, buraya çelenk bırakıp dizinin üstüne çökerek saygı duruşunda bulundu.

Francken'in görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Belçikalı bakana mektup yazdı.

Özel mektubunda, "Sayın Bakan Francken, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Anıtkabir’i ziyaretiniz sırasında gösterdiğiniz saygılı ve anlamlı takdir ifadeniz için, yurttaşlarımız ve partim adına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Modern, laik ve tam demokratik bir Türkiye idealini hayata geçirme çabası içinde olduğumuz bu dönemde, Atatürk’ün vizyonuna duyduğunuz bu saygı derin bir sembolik anlam taşımaktadır. Özgürlük, eşitlik ve akılcılık gibi evrensel değerleri savunan bir devlet adamının mirasına sahip çıkmak, yalnızca tarihsel farkındalık göstergesi değil; aynı zamanda, demokratik toplumları sınırlar ötesinde birleştiren ortak ilkelerin güçlü bir teyididir." dedi.

Özel mektubuna şöyle devam etti:

Ziyaretinizin ardından yaptığınız düşünceli açıklamalar da samimiyetinizi ve devlet adamı duruşunuzu açıkça ortaya koymuştur. Kültürel ve siyasi farklılıkların ötesine geçen bu tür davranışlar, uluslararası ilişkilerde gerçek diyalog ve karşılıklı anlayışın temelini oluşturmaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı milyonlarca yurttaş adına size bir kez daha teşekkür ediyor; en kısa zamanda sizi şahsen tanımayı ve sizinle fikir alışverişinde bulunmayı arzu ediyorum. Saygı ve takdirlerimle."