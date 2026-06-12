Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, T24'e konuştu. CHP lideri, Kılıçdaroğlu ve ekibinin fiili olarak Cumhur İttifakı'nın içine dahil olabilme potansiyellerinin de bulunduğunu belirtti.

“İMKANSIZ DİYEMEM”

Özel, “Şimdi son bir ayda yaşadıklarımızdan sonra hiçbir şeye imkânsız diyemem. Kimseye bu noktada kefalet koyabilecek durumda değilim. Çünkü ne gördüm? 19 Mart'ta Ekrem Başkan tutuklanmadan üç hafta önce, bayramdan hemen önce İmamoğlu tutuklanacak diyen gazeteci Sinan Burhan, ister yazın ister yazmayın, bunu TGRT'de canlı yayında söylemişti. Bu gazeteci geçen hafta partiden ihraç edilecek isimleri saydı. O sırada butlan yönetimindeki arkadaşlarımız, 'ihraç yok gündemimizde' diyorlardı soranlara. Özellikle bizim milletvekillerine 'ihraç yok' diyorlardı. Bu cümlelerin üzerinden bir hafta geçti. Dediği isimleri partiden ihraç ettiler” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİRİNE KEFİL OLAMAM”

Özel ayrıca, “Şimdi öyle bir noktadayız ki Akın Gürlek'ten iyi haber alan ve verdiği bilgilerin, operasyon bilgilerinin doğru çıkmasıyla övünen kişi, CHP yönetiminde kimlerin partiden atılacağını tam isabet biliyor. Bu kısmını doğrulatamam, 'şudur' diyemem. Ancak hani gazetecilerin sorması lazım mesela, 'Akın Gürlek'le oturup kaç kez görüştünüz' diye, şu anda partinin avukatı olan kişiye. Şimdi bize her yerden; 'defalarca görüşüldü, bütün adımlar birlikte planlandı' deniyor mesela. Ondan sonra, bu kısmı da önemli. Ben bunlara bir ay öncesine kadar, 'hayır, olmaz, yapmazlar, inanmam' diyordum. Bana bir ay önce deseniz ben bu butlan yönetiminde gelen arkadaşların hepsine kefil olurdum böyle bir şeye kalkışmazlar, CHP'yi çizgisinden saptırmazlar diye. Ama hem duyduğum Orta Doğu lafları hem de bu ihraçları TGRT'de bir hafta önce duyup MYK üyeleri yok öyle bir şey derken liste sonra çıkıyor ve Sinan Burhan'ın liste tam isabet kaydediyor. O yüzden artık hiçbir konuda hiçbirine kefil olamam” dedi.