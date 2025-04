Ekrem İmamoğlu'yla ilgili geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklamada "Mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir" diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

'KIYMETLİ BULUYORUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye cevap verdi.

"Bahçeli'nin yazdıklarını okudum. Kıymetli buluyorum" diyen Özel şöyle konuştu:

Devlet Bey'in yargılamaların hızlı olmasına, Ekrem İmamoğlu suçsuzsa ki namusumuz kadar kefiliz, yapılan kurguyu, kumpası görüyoruz.

Bunu söylemesine ve hızla, "Suçsuzsa" diyor, "tahliye olmasına, beraat etmesine" Temennimiz odur, o günleri hep beraber görmeyi de Sayın Bahçeli'yle ümit ediyorum. Yaptığı vurguları kıymetli buluyorum.

'BAHÇELİ DE TRT'DE YARGILAMALARI İZLEMEK İSTER Mİ?'

Madem masumiyet karinesine inanıyoruz, madem milletin verdiği oylara değer veriyoruz, daha 1 yıl önce her iki kişiden birinin oyuyla İstanbul'a görevlendirilen Sayın İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına, hiç değilse görevinde vekil varsa bile hiç değilse özgürlüğüne kavuşmasına, aslında yargılama sırasında aynen Tayyip Bey gibi görevinin başına dönmesine, mahkemenin Tayyip Erdoğan'ın o günkü mahkemeleri gibi yürütülmesine ve bir üstüne ilave yapıyorum Sayın Bahçeli, TRT'den, isteyen her kanaldan bu yargılamaların açık ve şeffaf yapılmasına, sorulan her sorunun cevabının milletin önünde verilmesine siz ne diyorsunuz?

'HIZLI VE ADİL YARGILAYIN'

Biz burada sizinle buluşabiliriz. Hızlı, adil yargılama. Suç ispatlanırsa hapse, suç, beraat ederse görevine ve tutuksuz yargılama ve televizyondan yargılama. Ben şunu biliyorum Sayın Bahçeli. MASAK raporunda, , 10 yıl önce bugünkü değerleriyle değerleme yapıldığında alınan arsanın 20'de 1 fiyata alındığı görülmüş. "Ne diyeceksin İmamoğlu? Keşke bu canlı yayında olsa." Bu içeride oldu, emniyette oldu, savcılıkta oldu. "Allah Allah! O kaparo ya. Ben kendi hesabımdan kaparo yolladım. Ana parayı falanca devlet bankasından kredi kullandık galiba." Avukat çıkıyor, soruyor ve faks da geliyor. "Evet efendim, 20'de 1'ini Ekrem Bey kapora vermiş, geri kalanını bankadan kredi kullanmış. Kredi de 5 yılda kapanmış, 10 yılda kapanmış." "Ha, tamam, bunu geçelim o zaman." Böyle böyle koca MASAK raporunu geçtik biz. Koca MASAK raporu dediklerinin içinden bir kanıt çıkmadı. O yüzden şimdi, o yüzden şimdi 50 yeni şahit üretmeye çalışıyorlar AK Partili müteahhitlerden. Eskiden İBB'de AK Parti döneminde çalışmış. Soru: "Sonra niye ihale alamadın? Rüşvet istiyorlarmış, vermedin."

'SUÇ İSPAT ETMEYE ÇALIŞIRKEN SAADET ZİNCİRLERİ İFŞA OLDU'

Kanıt yok, tanık yok, ispat yok. "O günden beri neredesin? Türkiye Yüzyılı kampanyasındayım, bakanlıklardayım. O günden beri neredesin? Oradayım, buradayım, İletişim Başkanlığındayım." Aslında bir suçu ispat etmeye çalışırken eski ve güncel, kurulmuş bir saadet zincirini, belediye, İBB'deyse İBB'de oturan akbabaların şimdi İletişim Başkanlığı'nın bahçesine konduklarını, bakanlıklarda durduklarını, Teknofest yaptıklarını, efendim, bakanlıkların kampanyalarını yaptıklarını, İBB'ye bir kayyum atansa geriye gidip o bahçeye konacaklarını deşifre ediyorlar. O 50 tane yeni tanık bulduk diyorlar. Sen madem dosyan kuvvetliydi, Tayyip Bey'in sana telefonda çıkıştığı gibi, madem dosyan kuvvetliydi, hani kanıtların vardı? Hani, hani? Hani senin elinde kanıtlar vardı?

'25 YILDIR İÇERİDE YATANLARI HATIRLATIRIM'

Bir tanesini ispatlayamadın. Ekrem Bey'e sorarken, arkadaşlara sorarken döndün, arkadaşlara baskı, öbür taraftan yalancı şahit, şimdi onları getiriyorlar. Biz bunları nereden biliyoruz? İçlerinde bu teklifleri alıp "Tövbe estağfurullah, yapmam öyle şey." diyenler var. "Tövbe." diyor ya. "Ben gitmedim ki." Ben diyor, "CHP gelmiş, almış, ihaleye bile girmedim." diyor. "Geldim." diyor, "burada bildiğim yerlerden girdim." diyor. "Veya bir iki tane de ihale aldım." diyor. "Aldığım var, almadığım var." diyor. "Niye iftira atacağım?" diyor. Gelip onları anlatıyor. Şimdi gelecekte bir yargılama daha olacak ya, seçimlerden sonra, iftirayı atanlar, attıranlar, yalancı tanıklar, vallahi FETÖ'nün savcıları firarda ama o günün yalancı tanıklarını bugün hapse koydular. Şimdi o gerçek tanık bulamayan, gizli tanıkla operasyon kurgulayan, somut delile ulaşamayan, somut delil diye sorduğu her sorunun cevabını alan şimdi origami sanatı gibi böyle, kağıttan gemi yaptıkları gibi tıkır tıkır tanık yapmaya çalışıyor. Onlara, FETÖ'cü savcıların gazına gelip ifade verip şimdi 25 yıldır içeride yatanları hatırlatırım. Bir bildiğin varsa bugün ispatlayacaksan geri durma, korkumuz yok. Eğer bugün iftira atacaksan yarın onu biz ispatlarsak o zaman çekeceğin cezayı kendin düşün. Gizli tanıklara diyorum, şimdi yandaş yaratmaya çalıştıkları tanıklara diyorum: Çürümüşünüz kadar yer yakarsınız. Namuslu insanları karalayamazsınız. Günü gelince de bu pisliğin hesabını vereceksiniz.