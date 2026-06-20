CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Halk Buluşmaları kapsamında Burdur’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Özel, buluşmalarında bank ve tabure üzerine çıkarak yaptığı konuşma anlarına ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

'SAKLAYIN O BANKI'

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık.

Önümüze bakıyoruz.

Bugün bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz.

Saklayın o bankı.

İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, o bankın üstüne bir daha çıkacağım. Milletime sözümdür!”

'BANKIN ÜZERİNDE MİLLETLE GÖNÜL GÖNÜLEYİM'

Özel halka hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gördüler ki bizim iktidarımızda emekli ezilmeyecek, bizim iktidarımızda gençler ümidini kaybetmeyecek, bizim iktidarımızda kimse kimseyi ezemeyecek. İşte gençlerin partisi, kadınların partisi, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin umudunun partisi olmuşken; partimize saldırıda bulunarak iktidar yürüyüşümüzü kesmeye çalıştılar. Bu partinin Cumhurbaşkanı adayına saldırdılar, adaysızlaştırmak için. Bu partinin Genel Başkanı'na saldırıyorlar, lidersizleştirmek için. Bu partinin binalarına saldırdılar, kurultayına saldırdılar kurumsuzlaştırmak için. Ama ne oldu? Binayı arkada bıraktık, dedik ki ‘Bize bina lazım değil.’ Otobüsleri bahçede bıraktık. Dedik ki ‘Bize otobüs lazım değil’. Bunu iyi görsün herkes, Yeşilova’dayım, sokağın ortasındayım. Bir bankın üzerindeyim. Ama milletin gönlündeyim. Milletle gönül gönüleyim."