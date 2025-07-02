CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı ziyareti ardından önemli açıklamalarda bulundu. Özel, hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderilmesine ilişkin "Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Biz demirden korksaydık, trene binmezdik. Bizim gündemimizde fezleke, dokunulmazlık yok" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle;

- Hiçbir yerel yöneticimiz, İstanbul'da da olsa burada da olsa hiçbir yerde de olsa yargılanmaktan hesap vermekten muaf değil. Buna bir itirazımız yok! Yeter ki yargılama adil olsun, hızlı olsun, savunma hakları kısıtlanmasın. Kamu görevlileri suç sayılacak yöntemlerle, bu davaları ilerletmeye çalışmasınlar ve özellikle de tutuksuz yargılama esas olsun.

- Bugün bütün hukuk fakültelerinde tutukluluk tedbirinin çok istisna, tutuksuz yargılamanın ana kural olduğu öğretiliyor ancak geçtiğimiz 100 günlük pratikte İstanbul'da gördüklerimiz, bu konuda bizi endişelendiriyor. Ve burada inanılmaz şişirilmiş rakamlarla, yani geçmişte bir şirketten bahsediyor o şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmış herkes gözaltında. Oysa biliyorsunuz bu böyle çıkacak ki o kişilerin hiçbir sorumluluğu olmayacak. Sorumlu olanların başka sorumlulukları olacak ama yönetim kurulu üyesi diye o şirkette, siz şirketin bütün yönetim kurulu üyelerini gözaltına alamazsınız. Çok sayıda kişinin gözaltında olduğu devasa bir operasyon görüntüsü verilmek isteniyor. Bu işin sonunda da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda şu anki görevlerinde bulunan, geçmişte başka görevlerde bulunmuş kişiler gözaltındalar. Bunun bir an önce sonlanmasını, yargılanacak olanların tutuksuz olarak yargılanmasını, bu algı operasyonunu 150 kişilik falan meselenin de normal sınırlar içinde değerlendirilmesini bekliyoruz.

- İzmir'in geçmiş pratiğinde sayın Aziz Kocaoğlu'nun 379 yılla 33 suçtan yargılanmadığını, tutuksuz yargılandığını ve teker teker her bir suçlamadan yargı önünde beraat ettiğini hatırlayalım. O gün tutuklama yapmış olsaydınız, İzmirlinin 'Beni yönetsin' dediği kişiye İzmir'i yönettirmemiş, sonuçta da beraat edilecek olan kişiye boşu boşuna bir sürü hapis yatırmış, yakınlarına da zulüm etmiş olurdunuz. Böylesi bir somut örnek de varken, biz tutuksuz yargılama, adil, hızlı bir yargılama bekliyoruz. Bunun üzerine, en sonunda kamuoyunu da ikna ettirecek bütün somut delilleri ortaya koyacak şekilde bir suç varsa, zaten onun arkasında kimse durmaz. Ama buradan bir suç varlığını bütün herkesin üzerine örtmek ve 'içlerinden birileri mutlaka suçlu' diyerek herkesi zan altında bırakmak değil, en hızlı ve en adil yargılamanın tercih edilmesini bekliyoruz.

- Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Biz demirden korksaydık, trene binmezdik. Bizim gündemimizde fezleke, dokunulmazlık yok.

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