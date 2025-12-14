Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İzmir'de yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 37 yaşında yaşamını yitirdi.

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor.

Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk.

Biz bu sonu kabullenemezdik…

Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.

Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek.

Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…"