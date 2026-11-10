YENİ Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasında tutuklandıktan sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen oğlu Emir Sarıgül hakkında suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açtı. Sarıgül’ün savcılıkta verdiği ek ifadelerde yer alan kayıt dışı para alışverişi iddiaları mahkemeye taşındı.

Özgür Özel’in avukatı Sedat Aslantaş tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde; Emir Sarıgül’ün 30 Ekim ve 4 Kasım 2026 tarihlerindeki ek ifadelerinde yer alan suçlamaların gerçeği yansıtmadığı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil ettiği vurgulanarak 1 milyon TL manevi tazminat istendi.

"PARTİ BİNASI, OTOBÜS VE ELDEN DOLAR" İDDİALARI

Dava dilekçesine yansıyan bilgilere göre Emir Sarıgül, savcılığa verdiği 30 Ekim tarihli beyanında babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e farklı zamanlarda para verdiğini öne sürdü. Sarıgül; Yeni Parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin dolar, parti otobüsünün ses sistemi ve tasarımı için 250 bin dolar veya euro verildiğini iddia etti. Paraların Ankara ve İstanbul Büyükçekmece’deki restoran çıkışlarında elden verildiğini öne süren Sarıgül, son bir yıl içinde de Ankara’da 100 bin dolar teslim edildiğini ileri sürdü.

"VAKKO ATKISI İÇİNDE 100 BİN DOLAR" İFADESİ DİLEKÇEDE

Sarıgül'ün 4 Kasım tarihli diğer ek ifadesinde ise İstinye Park’taki Vakko mağazasından iki atkı alındığını, 100 bin doların bu atkılarla birlikte paketlenerek Özel’e ulaştırıldığını iddia ettiği aktarıldı. Sarıgül ayrıca Özel’in isteği üzerine Londra’dan lüks içkiler getirilip Mustafa Sarıgül’ün makam şoförüne teslim edildiğini iddia etti.

İLK İFADEDE ANLATMADI, TAHLİYE ÖNCESİ SUÇLADI

Özel’in avukatı Sedat Aslantaş dilekçede, Sarıgül’ün 21 Ekim’deki ilk sorgusunda Özgür Özel hakkında hiçbir iddiada bulunmadığına dikkat çekti. Sarıgül’ün daha sonra verdiği iki ek ifadede bu iddiaları dile getirdiği ve 4 Kasım’da tahliye edilerek ev hapsine alındığı kaydedildi. Dilekçede, iddiaların tamamen kurgu ve asılsız olduğu belirtilerek, uğranılan itibar kaybı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminatın tahsili talep edildi.