CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ailelerimize el uzatma, o eli kırarız" diye seslendi.

Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın davasını takip ettiği Çağlayan'da açıklamalarda bulundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Bu memleketin mevcut Cumhurbaşkanı niçin jammer kullanıyorsa gelecek Cumhurbaşkanı da onun için kullanıyor.

"DİNLESE DİNLESE CEMAATİN BİRİ DİNLER SİZİ"

-Bizim konuşmalarımızı siz dinleyip tedbir alabilirsiniz, sizin konuşmaları biz dinleyemeyiz. Dinlese dinlese ne istedilerse verdiğiniz cemaatin biri dinler sizi.

"BİZDE YATAK ODASINA GİRMEK YOK"

-Bizde yatak odasına girmek, masanın altına böcek koymak yok. Onu senin gibi çok sevdiğin, biat ediyor diye bir yere getirdiğin, alnı secdeye değiyor diye bizden çok güvendiğin senin adamların yaptı, yaptırdı.

"AİLELERİMİZE EL UZATMA, O ELİ KIRARIZ"

Sizin ahlakınızda var aileyle uğraşmak, senin ailenle senin FETÖ’cülerin uğraşıyordu. FETÖ’cülerin aileleriyle sen uğraştın. Şimdi bizim ailelerimize el uzatma, o eli kırarız.

Aileyle uğraşma, kadınla uğraşma savaş ahlakında dahi yok.