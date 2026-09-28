Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fon soruşturmasıyla ilgili iddiaları gündeme taşıdı. Özel, geçmişte ve halen iktidar çevresinde bulunan bazı isimlerin soruşturma kapsamında araştırılması gerektiğini savundu.

Özel paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Bu dönen dolaplardan haberin var mıydı?” sorusunu yöneltti. Ardından, iddialardan Erdoğan’ın haberdar olması ve olmaması durumlarına ilişkin kendi siyasi değerlendirmesini dile getirdi.

"HABERİN VARSA TEZGAHIN BAŞINDASIN"

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ey Erdoğan; Hiç lafı eveleyip geveleme… Yakalandınız! Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz üzerlerinden 2 lira çıkmadı. Ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı.”

Özel, ardından Erdoğan’a yönelik “Haberin varsa sen bu tezgâhın başındasın demektir. Haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir” ifadelerini kullandı.

Özel, son günlerdeki açıklamalarında özellikle eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin fon işlemlerine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Özel, Kaya ve eşinin toplamda 2 milyar liranın üzerinde para çektiğini öne sürdü. Bu rakamlar ve işlemlere ilişkin iddialar Özel’in açıklamalarına dayanmaktadır.

Özel ayrıca soruşturmanın kapsamının genişletilmesi, ilgili kişilerin malvarlıklarının incelenmesi ve yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulundu.

Özel açıklamasının sonunda ise Erdoğan’a yönelik siyasi çağrısını yineledi. Özel, iddialardan haberdar olunması halinde istifa edilmesi, haberdar olunmaması halinde ise seçime gidilmesi gerektiğini savundu.