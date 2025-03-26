CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "eylemlerde zarar gördü" denilen Şehzadebaşı Camisi'ndeki mezarlığı ziyaret ediyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

-Meydana çıkan tüm yollar yasak olmasına rağmen, bir mucizeyi gerçekleştirdiler, Türkiye'de 15.5 milyon kişi sandıklara gidip Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı adayı yaparken, 1.5 milyon insan tarihi yarım adayı doldurdu.

-Burada bir darbe girişimi yaşandı. O darbe girişiminin püskürtülmüş olmasının sonucunu alıyoruz

Biz bu caminin önünde İBB'nin zabıtasıyla tedbir aldık. Polis kendi tedbirini aldı. Vatandaşları polisle karşı karşıya gelmemeleri için uyardık.

Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine de yanıt veren Özel, "Benim mezarımın olacağı yer belli. Bu lafın onda birini herhangi bir CHP'li söylese 'Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ettiler' derler. Benim yatacağım yer Manisa'da kabristanda belli. 80 öncesi karşılıklı öldürülen CHP - MHP'li il başkanlarının, eczacı meslektaşlarım mezarlarını yaptırmış. Sen çıkmışsın, bir gün öleceksin. Mezarım belli benim Manisa'da. Birileri orayı yıkacak diyor. Sen bu kini mi ekeceksin oraya. Gevelediğin şey ölümle tehditse vız gelir tırıs gider. Sen de gram kadar vicdan kalmamış" dedi.

ERDOĞAN'A: KÜLLİYEN YALAN

Erdoğan'ın "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında en yakınlarının yüzlerine bile bakamayacaklar" sözüne de şu yanıtı verdi:

-Ortaya çıksın kabul ediyorum, çıkmıyorsa aynen iade ediyorum. Artık kamuoyunu ikna edemeyince yalanı ve iftirayı büyütmeyi tercih eder. Muhalefetin tamamı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hesaba kurban gittiğine inanıyor.

-Bu kadar büyük, herkes her şeye merakla bakarken siz Ekrem Bey'le ilgili hala turp mu sakladınız? Elinizde kanıt var ve ortaya koymadınız öyle mi? Böyle bir kanıt olmadığına Ağrı Dağı'nın gerçek olduğu kadar eminim. Onun çıkarıp çıkaracağı turp, Gezi olaylarından sonra 'cuma göreceksiniz' dediği kanıttır.

-O işin tadı kaçtı. 'Turpun büyüğü heybede' dedin, ortaya döktün. Yeni turp murp yok. Ortaya çıkacak kanıt beni ailemin yüzüne bakamayacak hale getirecekse kabul ediyorum. Her gün de sayacağım.